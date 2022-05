Eurovision 2022, Mahmood e Blanco vincitori? / Secondo la classifica Spotify…

Eurovision Song Contest 2022, Mahmood e Blanco papabili vincitori?

Ci siamo, in prima serata, in data odierna 10 maggio 2022, su Rai Uno, viene trasmessa la prima semifinale degli Eurovision Song Contest 2022, che si tengono al Palaolimpico di Torino. La kermesse musicale, sotto la conduzione del trio Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, vede tra i rappresentanti dei Paesi concorrenti competere in rappresentanza dell’Italia Mahmood e Blanco con il brano vincitore di Sanremo 2022, Brividi.

Sebbene le quote di scommesse dei bookmakers, sul papabile vincitore dell’Eurovision Song Contest 2022, diano per favorita al trionfo la Kalush Orchestra, band che con “Stefania” rappresenterà l’Ucraina, la piattaforma musicale Spotify dà a livello globale per favorito invece il duo Mahmood e Blanco con Brividi.

La Kalusha band detiene il record di canzone più ascoltata su Spotify Global in 5 dei 40 paesi concorrenti, Mahmood e Blanco vantano – sulla nota piattaforma – il primato del più alto numero di stream in ben 28 dei 40 peasi, con Brividi. Dunque Spotify Global indica chiaramente che su scala globale Brividi sia la canzone in gara più ascoltata degli Eurovision Song Contest 2022. “Una volta arrivati qui ci si rende conto che tutto quello che è successo prima è come se venisse cancellato – fanno sapere i papabili vincitori dell’Eurovision 2022-,perché ci si trova in una situazione diversa e in un contesto nuovo con delle situazioni totalmente differenti sia da Sanremo che da tutto quello che c’è stato prima, quindi in realtà, forse è meglio non pensarci troppo e godersi il momento”.

Mahmood e Blanco insieme alla band rappresentante dell’Ucraina potrebbero classificarsi sul podio dell’Eurovision 2022, ma come outsider delle kermesse potrebbe imporsi Achille Lauro che con la sua Stripper si conferma una delle proposte targate Eurovision Song Contest 2022 a segnare più stream su Spotify. Staremo a vedere chi avrà la meglio tra i concorrenti in gara.











