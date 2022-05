Eurovision 2022, pagelle prima semifinale/ L’Armenia stupisce tutti, Austria fuori

È terminata la prima semifinale dell’Eurovision 2022 con l’esibizione di 16 nazioni in gara di cui solo 10 hanno avuto l’accesso alla finalissima dello show che si terrà sabato 14 maggio sempre a Torino. Questa edizione è stata presentata dal trio composto da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika che hanno saputo gestire bene il palcoscenico e il confronto con uno show internazionale seguito da tutte l’Europa. (Voto 8). La prima nazione che si è esibita sul palco del Palaolimpico di Torino è stata l’Albania con Ronela Hajati con la canzone “Sekret”. La canzone non è riuscita a conquistare la finale nonostante il brano fosse un reggaeton dal sapore internazionale. (Voto 7,5).

Mia Dimsic, Croazia, Eurovision 2022/ La cantante accusata di plagio, la risposta...

La seconda band a salire sul palco sono stati i Citi Zēni, rappresentanti della Lettonia con la canzone “Eat your salad”, un’esibizione che non ha lasciato il segno se paragonata alle altre performance della serata. (Voto 6,5). Una canzone che ha colpito tutto il pubblico, a tal punto da essere tra le 10 finaliste di questa serata è quella della Lituania, cantata da Monika Liv intitolata “Sentimentai”, un brano sensuale e intimistico accompagnato da un elegante gioco di luci sul palcoscenico. (Voto 8). Anche l’esibizione di Maro, la cantautrice in gara per il Portogallo con la canzone “Saudade, Saudade”. La cantante si è esibita con un coro di 5 ragazze che hanno creato un’armonia perfetta con la voce della cantante (Voto 8).

Finalisti Eurovision 2022, 1a semifinale: chi sono?/ Passano anche Svizzera e Grecia!

Eurovision 2022, le pagelle della prima semifinale: Ucraina in finale senza tanta sorpresa

La prima semifinale dell’Eurovision 2022 è stata caratterizzata da molte canzoni che hanno lasciato il segno tra gli spettatori dello show, tra queste, un cantante che ha colpito tutto il pubblico è stato Marius Bear in gara per la Svizzera, con la canzone Boys Do Cry (Voto 7). Nonostante la canzone sia stata molto apprezzata dal pubblico di Torino La Slovenia, rappresentata dai LPS con la canzone “Disko” non sono riusciti a rientrare tra i 10 finalisti. (Voto 7,5). L’Ucraina, rappresentata dalla band Kalush Orchestra con la canzone “Stefania”, una canzone che miscela rap e canto popolare. (Voto: 8,5).

Classifica Eurovision 2022, prima semifinale/ Ucraina in finale senza sorprese, S10…

La band Bulgara gli Intelligent Music Project con il brano “Intention” ha portato sul palco dell’Eurovision 2022 tutta l’energia del rock con tanto di fiamme sul palco. La band purtroppo non è rientrata tra le 10 band in finale. (Voto 7). L’Olanda, rappresentata da S10 con la canzone “De Diepte” è riuscita a classificarsi tra le prime 10 canzoni in gara. La cantante si è presentata sul palco con una canzone molto intimista e una performance che mette in risalto la voce della ragazza più che la spettacolarità della performance (Voto 8). Tra le dieci finaliste dell’Eurovision un posto è stato occupato dalla Moldavia rappresentata dalla band Zdob şi Zdub & Advahov Brothers con la canzone “Trenulețul” in tipico folk in stile balcanico (Voto 8).

Eurovision 2022, pagelle prima semifinale: Austria non in finale!

Tra le ultime esibizioni della prima semifinale dell’Eurovision 2022 c’è stata quella della Croazia, con Mia Dimšić in gara con la canzone “Guilty Pleasure”. Una band che si è aggiudicata un posto in finale è la Norvegia, rappresentata dalla band Subwoolfer con la canzone “Give that wolf a Banana”. I membri di questa band si sono presentati sul palco con la consueta maschera con cui sono abituati a mostrarsi in pubblico. La loro performance è stata molto coinvolgente (Voto 7). Con grande sorpresa l’Austria, rappresentata da LUM!X con Pia Maria con la canzone “Halo” non è riuscita a qualificarsi per la finalissima. (Voto 8).

La band della Danimarca, le Reddi con la canzone “The show” dopo un inizio calmo si sono scatenate stupendo tutto il pubblico. (Voto 7,5). Tra le qualificate alla finale dello show c’è l’Islanda, rappresentata dalle Systur con la canzone “Með Hækkandi Sól” un’esibizione caratterizzata dall’unione armoniosa delle voci delle tre cantanti (Voto 7,5). La Grecia si è aggiudicata un posto in finale grazie all’esibizione di Amanda Georgiadi Tenfjord con la canzone “Die Togethercon”, una canzone molto toccante che ha cantato l’amore (Voto 7,5). L’ultima esibizione della serata è stata quella dell’Armenia rappresentata da Rosa Linn con la canzone “Snap”, una performance minimal caratterizzata dal colore bianco (Voto 7).











© RIPRODUZIONE RISERVATA