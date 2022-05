Eurovision 2022, pagelle seconda semifinale e finalisti/ Achille Lauro e Emma Muscat “bocciati”

Si è conclusa la seconda semifinale dell’Eurovision 2022, come sempre in diretta dal Palaolimpico di Torino che ha decretato le altre 10 nazioni che presenzieranno alla finale dello show. Come sempre i tre conduttori, Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini hanno intrattenuto il pubblico sia nell’arena che da casa con siparietti e duetti da parte dei due cantanti che hanno incantato il pubblico (Voto 8). La prima nazione che si è esibita sul palco dell’Eurovision è stata la Finlandia, con la band The Rasmus che hanno presentato la loro canzone “Jezebel” attraverso un’esibizione energica in pieno stile rock’n’roll (Voto 8). La seconda nazione a salire sul palco è stata l’Israele rappresentata da Michael Ben-David con la canzone “I.M”. Una canzone dance e commerciale condita dalla danza del cantante e dal corpo di ballo (Voto 7,5).

La Serbia questa sera, rappresentata dalla cantante Konstrakta con la canzone “In corpore sano” ha portato sul palco una vera e propria performance che ha lasciato perplessi molti tra il pubblico. Nonostante tutto la cantante è riuscita ad aggiudicarsi un posto per la finale di sabato 14 maggio (Voto 7). In finale anche l’Arxerbaijan, rappresentato da Nadir Rustamil con la canzone “Fade to black” è riuscita a guadagnarsi un posto alla finalissima grazie ad una performance minimale che ha lasciato spazio alla voce profonda del cantante (Voto 7,5). La Repubblica Ceca rappresentata dalla band We are Domi con la canzone “Lights off” ha dominato la scena all’Eurovision 2022, conquistando anche la finale dello show, con un brano dance aiutato anche dalla potenza vocale della cantante (Voto 7,5).

La seconda semifinale dell’Eurovision 2022 è stata caratterizzata da esibizioni e performance degne di nota, una tra le tante è stata quella della Georgia rappresentata dal gruppo Circus Mircus con la canzone “Lock me in”, i cantanti della band si sono presentati sul palco con dei costumi di scena molto particolari e una canzone coinvolgente ma non sufficiente a portare la band in finale (Voto 7,5). Questa sera è stato il turno di alcuni cantanti già noti al pubblico italiano come Emma Muscat che ha partecipato rappresentando la sua nazione, Malta, con la canzone “I am what i am” e nonostante la popolarità della cantante la sua nazione non è riuscita a guadagnarsi un posto per la finale (Voto 7).

Una delle esibizioni che ha lasciato senza fiato tutto il pubblico dell‘Eurovision 2022 è stata quella dell’Australia che, nonostante non faccia parte dell’Europa partecipa al festival per via della grande popolarità in tutta la sua popolazione. Il cantante di questa sera era Sheldon Riley con la canzone “Not the same” una canzone commovente che si è aggiudicata un posto per sabato 14 maggio (Voto 8). La seconda parte di questa semifinale è stata aperta dall’esibizione di Cipro, rappresentata dalla cantante Andromache con la canzone “Ela”, un esibizione che ha reso la cantante una simil Venere di Botticelli, per via della scenografia messa in piedi durante la serata (Voto 7). L’Irlanda, rappresentata da Brooke con la canzone “That’s rich” ha presentato questa sera un’esibizione totalmente ballata, concludendola con un coro da stadio per invogliare il pubblico a partecipare alla serata (Voto 7).

Una delle esibizioni più attese di questa seconda semifinale dell’Eurovision 2022 è stata quella di San Marino, rappresentato da Achille Lauro con la canzone “Stripper”. Nonostante il cantante abbia messo in scena una performance degna di nota caratterizzata da piume nere e tori rosa con le corna d’oro, non è riuscito purtroppo a superare il blocco del televoto (Voto 8). Anche la performance di Stefan, rappresentante dell’Estonia con la canzone “Hope” è stata molto apprezzata da tutto il pubblico, grazie ad una performance minimale che ha lasciato spazio alla bella voce del cantante (Voto 7). La Romania con il cantante Ochaman con la canzone “River” in pieno stile reggaeton europeo cantato in due lingue diverse (Voto 7). La Svezia ha gareggiato con la cantante Cornelia Jakobs con la canzone “Hold me closer” caratterizzata da un’inizio in sordina che successivamente esplode in sonorità e melodia (Voto 7).

La Macedonia del Nord rappresentata dalla cantante Andrea con la canzone “Circles” con una performance minimale che ha lasciato spazio alla voce della cantante (Voto 7). Una delle esibizioni degna di nota di questa sera è stata quella della Polonia rappresentata dal cantante Ochman con la canzone “River” un brano molto intimo cantato a piena voce dal cantante (Voto 7,5). Il Montenegro, in gara con Vladara con la canzone “Breathe” ha lasciato tutto il pubblico stupefatto per via dell’intimità del brano e della voce molto profonda della cantante che ha dedicato il brano a sua mamma scomparsa da poco (Voto 8). La parte finale della seconda serata dell’Eurovision 2022 è stata caratterizzata dalla performance del Belgio, rappresentato da Jérémie Makiese con la canzone “Miss You”, un brano contemporaneo che si sposa con la voce del cantante (Voto 8).











