Eurovision 2022, perché Achille Lauro rappresenta San Marino?/ La sua presenza…

Achille Lauro si esibirà per la Repubblica di San Marino, il motivo

Achille Lauro si esibirà nella serata di domani sera all’Eurovision 2022. Achille Lauro parteciperà domani sera alla seconda semifinale dell’Eurovision 2022 per San Marino perché, come sappiamo, a Sanremo hanno trionfato Mahmood e Blanco, e lui è arrivato soltanto 14esimo con il brano “Domenica”. A San Marino però Achille Lauro è riuscito a trionfare con il nuovo brano “Stripper”, un brano che mescola citazioni e omaggi a molti dei suoi mostri sacri, a cominciare da Madonna, i Clash, i Beatles, ma anche a Loredana Berté. In molti si chiedono come abbia fatto Achille Lauro ad aggiudicarsi la partecipazione all’Eurovision in rappresentanza di San Marino. L’artista ha vinto la prima edizione del contest Una voce per San Marino con il brano Stripper.

Non è la prima volta che San Marino sceglie di farsi rappresentare da una voce italiano. Dal 2008, anno della sua prima partecipazione all’Eurovision, questo ruolo è andato a diversi artisti nostrani tra cui la band Miodio, la cantautrice Valentina Monetta e l’interprete Senhit, nota anche in Italia e di origini bolognesi. Quest’ultima ha anche condotto Una voce per San Marino, il contest per eleggere l’artista che avrebbe rappresentato il Paese all’Eurovision e che si è concluso con la vittoria di Lauro. Tra i partecipanti in gara con lui c’erano, tra gli altri, Ivana Spagna, Alberto Fortis e Valerio Scanu.

Achille Lauro e la polemica di Blanco: “Non avrei mai tentato…”

La partecipazione di Achille Lauro all’Eurovision Song Contest è stato accompagnata da alcune critiche e polemiche. Il cantante Blanco in coppia all’Eurovision 2022 con Mahmood ha infatti lanciato una stoccata a Lauro rivelando che in caso di mancata vittoria al Festival di Sanremo non avrebbe mai deciso di intraprendere la strada di San Marino: “Io non avrei mai tentato attraverso San Marino, ad Achille voglio bene ma per noi Sanremo ha significato portare sul palco la nostra musica, l’Eurovision è stata una conseguenza. Non avrei mai considerato l’Eurovision una priorità, né dunque avrei cercato il modo per andarci a tutti i costi”, aveva dichiarato a Repubblica.

A sorpresa, lo scorso 20 febbraio è arrivata la notizia che Achille Lauro avrebbe partecipato all’Eurovision 2022 con l’inedito “Stripper” rappresentando San Marino: “Una grande opportunità per regalare alla mia musica e alle mie performance un palcoscenico di livello internazionale. Grazie di cuore a San Marino, ‘l’antica terra della libertà’, per avermi invitato alla primissima edizione del proprio festival e aver reso possibile tutto ciò. Una grandissima opportunità per affacciarsi a un pubblico internazionale, ci metteremo dieci anni di esperienza”, aveva raccontato Achille Lauro. Achille Lauro non ha mai nascosto di volere conquistare quella fetta di mercato fuori dai confini italiani e l’occasione offerta da San Marino è apparsa ghiotta.











