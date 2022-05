Eurovision 2022, perché El Mundo ha attaccato Mahmood e Blanco?/ “La coppia omoerotica è il trucco…”

Perché El Mundo ha polemizzato su Mahmood e Blanco? “Coppia omoerotica…”

Il quotidiano spagnolo El Mundo attacca Mahmood e Blanco, i due artisti in gara all’Eurovision 2022 in rappresentanza dell’Italia. Nell’articolo si parla di coppia omoerotica in riferimento ai due cantanti, ma si apprezza anche la canzone in gara presentata dall’Italia, Brividi. Per El Mundo Mahmood e Blanco potrebbero vincere proprio per il fatto di attirare le simpatie della comunità LGBT: “Il brano è eseguito da due degli artisti con l’aura più magica in scena, icone di uno dei gruppi che più da vicino seguono l’evento, come i LGTBQ”. La polemica insomma è servita. Secondo il quotidiano spagnolo, Mahmood e Blanco potrebbero vincere l’Eurovision 2022 solo per il fatto di apparire una coppia omoerotica. La vittoria non è impossibile anche se è difficile secondo quanto scrive El Mundo ripetere il successo dello scorso anno dei Maneskin: “Per una nazione vincere due volte di seguito è davvero complicato. Ma non si può escludere che sia ciò che accadrà sabato prossimo. Perché l’Italia riparte come una delle cinque nettamente favorite”.

Secondo El Mundo la coppia Mahmood e Blanco sarebbe stata creata ad hoc per conquistare l’apprezzamento di una folta comunità. Poi ha lanciato una frecciata a Mahmood: “E per quanto Mahmood insista nel rifiutare le etichette e affermando che la sua ode al crepacuore e alla libertà di sbagliare anche quando si ama, che è ciò di cui parlano i brividi della canzone, molti in tutta Europa vogliono vedere il primo duetto che canta una storia apertamente omoerotica nella storia della Festival”.

El Mundo vs Mahmood e Blanco: “Rifiutano le etichette ma…”

Il quotidiano spagnolo El Mundo non ha messo in dubbio la bravura dei cantanti Mahmood e Blanco complimentandosi per il brano “Brividi”. Nelle prove generali però come si legge nell’articolo Mahmmod e Blanco sarebbero stati al di sotto delle aspettative generando insoddisfazione. Poi però El Mundo aggiunge: “Niente che non possa essere risolto nella performance finale”. “Brividi” è un brano indiscutibile e come scrive El Mundo “Mahmood, star internazionale già secondo in Eurovisione nel 2019 con Soldi, e Blanco, giovanissimo cantante che ha già ottenuto importanti successi, salgono sul palco di Torino e cantano una ballata avvincente, dal testo e dal messaggio squisiti e sensazioni profonde”.

Nell’articolo vengono ripercorsi i momenti più importanti dell’Italia all’Eurovision: “La vittoria nel 1964, con Gigliola Cinquetti e il suo indimenticabile Non ho l’età; nel 1990, con Toto Cutugno, che interpreta Insieme: 1992; e l’anno scorso con i già citati Maneskin, la potente band che ha lasciato tutti senza fiato con la messa in scena di Zitti e Buoni”. Il quotidiano spagnolo ha poi concluso: “Mahmood e Blanco hanno la responsabilità di tenere alta la bandiera della canzone italiana così riconoscibile nella sua sensibilità, nella sua delicatezza, nel suo approccio caleidoscopico all’amore. Tutto ciò che rende la musica di questo Paese sempre così universale”.

