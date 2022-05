Eurovision 2022, perchè oggi l’Italia non può votare Achille Lauro e Emma Muscat?/ Il regolamento svela..

Eurovision Song Contest 2022: Italia non vota, perché?

Questa sera, giovedì 12 maggio, l’Italia non vota ad Eurovision 2022. Il televoto resterà aperto per quindici minuti, solo al termine delle performance degli artisti in gara nella puntata odierna. Dopodiché si potrà votare il proprio preferito, ma nessun paese potrà scegliere il proprio rappresentante. Il meccanismo del televoto esclude l’Italia, che ha potuto votare solo durante la prima semifinale e potrà farlo nuovamente nella serata conclusiva del 14 maggio. Di conseguenza non sarà possibile esprimere la propria preferenza per Mahmood e Blanco, ma nemmeno – almeno per questa sera – per Achille Lauro (San Marino) o per Emma Muscat (Malta).

Eurovision 2022, seconda semifinale/ Diretta, scaletta: delude la performance serba

Eurovision Song Contest 2022: perché l’Italia non vota questa sera, giovedì 12 maggio?

Ricordiamo che il meccanismo del televoto è inequivocabile in questo senso: nessun paese può votare un suo artista. Per quanto concerne i punteggi, ogni nazione potrà assegnare due sessioni: una da 1 a 8, l’altra tra 10 e 12 punti. Una parte del voto è affidata agli spettatori tramite televoto, mentre l’altra parte a una giuria di specialisti composta da cinque addetti ai lavori. Stasera possono votare le nazioni partecipanti più Germania, Regno Unito e Spagna. Non l’Italia, che rivedremo all’opera il 14 maggio.

LEGGI ANCHE:

We Are Domi, Repubblica Ceca: chi sono? Eurovision 2022/ Lights Off: canzone di pura adrenalinaIl Volo/ Stasera ospiti alla semifinale, la 66^edizione dell'Eurovision Song Contest

© RIPRODUZIONE RISERVATA