Eurovision 2022, prima semifinale: i 10 finalisti e classifica/ Le pagelle: Portogallo al top!

Eurovision 2022 prende il via a Torino: la prima semifinale e la classifica finale

L’Eurovision 2022 ha appena avuto inizio con la prima semifinale, registratasi il 10 maggio 2022 su Rai Uno e sotto la conduzione del trio di timonieri Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, e in occasione del debutto ha decretato i suoi primi finalisti. Ad accedere alla puntata finale della kermesse, la cui messa in onda è attesa per il 14 maggio 2022, sono i concorrenti e le rispettive canzoni in corsa alla competizione musicale, rappresentanti di 10 Paesi. Parliamo, nello specifico, di:

Lituania Monika Liu – Sentimentai

Monika Liu – Sentimentai Svizzera Marius Bear – Boys Do Cry

Marius Bear – Boys Do Cry Ucraina Kalush Orchestra – Stefania

Kalush Orchestra – Stefania Olanda S10 – De Diepte

S10 – De Diepte Moldavia Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul Portogallo MARO – Saudade, Saudade

MARO – Saudade, Saudade Islanda Systur – Með Hækkandi Sól

Systur – Með Hækkandi Sól Grecia Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Norvegia Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Armenia Rosa Linn – Snap

Le pagelle dei primi 10 finalisti dell’Eurovision 2022

La Lituania, che ha presenziato in corsa con la cantante Monika Liu, punta tutto sui rimandi di Sentimentai ai ricordi di un amore, che la musica spesso e volentieri riesce a rievocare in chi non vorrebbe mai dimenticarli, oltre la labilità della memoria (voto: 7). La Svizzera schiera il cantante Marius Bear con la ballad emotiva Boys do cry, che nobilita le lacrime degli uomini, a testimonianza del fatto che è indice di forza e non debolezza per un uomo mettere a nudo le sue emozioni, anche attraverso il pianto. L’esibizione emoziona in particolare il commentatore Cristiano Malgioglio (voto 8). Poi è la volta dell’Ucraina, che presenzia con la Kalush Orchestra e la middle-up tempo folk e dal sound a tratti hip-hop, Stefania, che è data dai favoriti alla vittoria dalle quote di scommesse dei bookmakers. Il brano è una dedica alla mamma, che in molti -tra i telespettatori- concepiscono come un inno alla madre-patria della band, che ora si vede combattere la guerra contro la Russia. (voto 8).

Passa alla finale dell’Eurovision 2022 anche l’Olanda, con S10 che presenta la middle-tempo De Diepte in un’esibizione intimista. Il brano parla di come talvolta ci si sente impotenti dinanzi a quello che si presenta un desiderio difficile da realizzarsi. (voto 8). Poi, è la volta della Moldavia che schiera Zdob şi Zdub & Advahov Brothers con Trenulețul, un brano politico il cui titolo letteralmente significa “Treno” ed esorta alla riflessione dell’importanza dell’identità nazionale e del folclore di ciascun Paese. (voto 8). Il Portogallo presenta con MARO il brano latin Saudade saudade. Saudade” è un termine derivante dalla cultura lusitana, portoghese e brasiliana, indicante una forma di malinconia, un sentimento affine alla nostalgia. Maro canta la sofferenza per la perdita del nonno, trascinata dai ricordi e dal desiderio di riviverli, in una performance che incanta il commentatore Cristiano Malgioglio. (voto: 9). Poi è il turno dell’Islanda, tra gli altri 10 finalisti dell’Eurovision song contest 2022, che presenzia con Systur e il brano dedicato all’importanze delle ore di luce solare, che di inverno scarseggiano nella madre-patria (voto 8).

La Grecia schiera Amanda Georgiadi Tenfjord con il brano emotivo Die Together, una dedica all’amore, in sentimento in cui ci si può sentire fondersi con l’altro fino a morire. (voto 7 e mezzo). Passa alla finale dell’Eurovision 2022 anche la Norvegia con Subwoolfer e il brano dance-pop Give That Wolf A Banana. La canzone cita e ironizza la favola di Cappuccetto rosso, rivolgendosi proprio al lupo, simbolo di sensualità ma anche di pericolo. E’ affamato e quindi, prima che possa divorare la nonna, è il caso di dargli da mangiare. Da qui il titolo, invito a dargli una banana per saziarlo. (voto 7). Infine tra i finalisti si classifica anche l’Armenia con Rosa Linn e il brano Snap, dove si pensa a come sarebbe meglio poter vivere con la capacità di saper dimenticare ciò che più ci rende fragili, come un amore naufragato, con un semplice schiocco di dita (voto 7).

Tra i cantanti finalisti previsti nella set-list della finale dell'Eurovision 2022 troviamo tra gli altri i vincitori di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco, con Brividi…











