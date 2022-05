Eurovision 2022, scaletta prima semifinale/ Ordine d’uscita dei 17 cantanti in gara

Eurovision 2022, prima semifinale: 17 cantanti in gara

Questa sera, martedì 10 maggio, inizia la 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest, trasmessa in diretta su Rai 1 dal Pala Olimpico di Torino. Stasera andrà in onda la prima semifinale, giovedì 12 maggio andrà in onda la seconda e sabato 14 maggio è in programma il gran finale. Conducono Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Il commento è a cura di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, affiancati da Carolina Di Domenico. Nel corso dell’Eurovision Song Contest il Pala Olimpico si trasformerà in una grande discoteca, con i più grandi successi della dance italiana, grazie all’esibizione di Dardust, accompagnato dal dj-producer Benny Benassi e da Sophie and The Giants. Ospite della serata anche Diodato, che interpreterà “Fai Rumore”, brano vincitore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2020. Durante la prima semifinale secondo la scaletta dell’Eurovision 2022 saliranno i primi 17 brani in gara: solo i migliori 10 accederanno alla finale di sabato 14 maggio.

Eurovision 2022: la scaletta ufficiale della prima serata

Ecco la scaletta ufficiale della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 con i 17 cantanti in ordine di uscita. Si inizia con l’Albania rappresentata da Ronela Hajati con il brano “Sekret”. Segue la Lettonia con Citi Zēni” in gara con il brano “Eat Your Salad”. Dalla Lituania arriva Monika Liu con “Sentimentai”; la Svizzera è in gara con Marius Bear e il brano “Boys Do Cry”. Sul palco salirà poi LPS dalla Slovenia con “Disko”; l’Ucraina è rappresentata da Kalush Orchestra con il brano “Stefania”; Intelligent Music Project gareggia per la Bulgaria con “Intention”. È poi il turno dell’Olanda con S10 in gara con il brano “De Diepte”, della Moldavia con Zdob şi Zdub & Advahov Brothers che presentano la canzone “Trenulețul”.

All’Eurovision 2022 per il Portogallo salirà sul palco MARO con la sua “Saudade, Saudade”, per la Croazia si esibirà Mia Dimšić con “Guilty Pleasure” e per aka Danimarca ci sarà REDDI con “The Show”. Gli ultimi 5 artisti in scaletta per la prima semifinale dell’Eurovision 2022 sono: LUM!X feat. Pia Maria con “Halo” (Austria), Systur con “Með Hækkandi Sól” (Islanda), Amanda Georgiadi Tenfjord con “Die Together” (Grecia), Subwoolfer con “Give That Wolf A Banana” (Norvegia) e Rosa Linn con “Snap” (Armenia).

