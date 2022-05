Eurovision 2022, scaletta seconda semifinale/ Ordine d’uscita dei 18 cantanti in gara

Eurovision 2022, seconda semifinale: 18 cantanti in gara

Questa sera, giovedì 12 maggio, va in onda a seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, trasmessa in diretta su Rai 1 dal Pala Olimpico di Torino. Sul palco saliranno le restanti 18 nazioni, ma solo i migliori 10 accederanno alla finale di sabato 14 maggio. Dopo la prima semifinale i dieci Paesi qualificati alla finale di sabato sera sono: Svizzera con Marius Bear, Armenia con Rosa Linn, Islanda con le Systur, Lituania con Monika Liu, il Portogallo con Maro, Norvegia con i Subwoolfer, Grecia con Amanda Georgiadi Tenfjord, Ucraina con i Kalush Orchestra, Moldavia con Zdob şi Zdub & Frații Advahov e Olanda con S10. Nel corso della seconda semifinale si esibirà Il Volo con “Grande Amore”, il singolo che nel 2015 all’Eurovision si è aggiudicato il primo posto al televoto e il terzo in assoluto, oltre a un inedito duetto di Laura Pausini e Mika (conduttori dell’evento insieme ad Alessandro Cattelan).

Il Volo Eurovision 2022/ Esibizione con Gianluca Ginoble proiettato sul led wall

Eurovision 2022: la scaletta ufficiale della seconda serata

Ecco la scaletta ufficiale della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 con i 18 cantanti in ordine di uscita. Si inizia con la Finlandia rappresentata da The Rasmus con il brano “Jezebel”. Segue Israele con Michael Ben David in gara con il brano “I.M”. Dalla Serbia arriva Konstrakta con “In Corpore Sano”; l’Azerbaijan è in gara con Nadir Rustamli e il brano “Fade To Black”. Sul palco salirà poi Circus Mircus dalla Georgia con “Lock Me In”; Malta è rappresentata da Emma Muscat con “I Am What I Am”; Achille Lauro gareggia per San Marino con “Stripper”. È poi il turno dell’Australia con Sheldon Riley in gara con il brano “Not The Same”, di Cipro con Andromache che presentano la canzone “Ela”. All’Eurovision 2022 per l’Irlanda salirà sul palco Brooke con la sua “That’s Rich”, per la Macedonia del Nord si esibirà Andrea con “Circles” e per l’Estonia Stefan con “Hope”. Sul palco anche la Romania con WRS in gara con il brano “Llámame”.

Michael Ben proposta di matrimonio a Eurovision 2022/ Chi è il futuro marito Roee Ram

Gli ultimi 5 artisti in scaletta per la seconda semifinale dell’Eurovision 2022 sono: Ochman con “River” (Polonia), Vladana con “Breathe” (Montenegro), Jérémie Makiese con “Miss You” (Belgio), Cornelia Jakobs con “Hold Me Closer” (Svezia) e We Are Domi con Lights Off (Repubblica Ceca). Dopo le performance dei cantanti in gara, durante le votazioni si esibiranno anche Germania, Spagna e Regno Unito, già qualificate di diritto per la finale.

LEGGI ANCHE:

EUROVISION 2022 SECONDA SEMIFINALE/ Scaletta diretta e finalisti: Show Pausini e Mika

© RIPRODUZIONE RISERVATA