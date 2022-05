Eurovision 2022, seconda semifinale/ Diretta, scaletta, cantanti e finalisti: arriva Achille Lauro!

Eurovision 2022: anticipazioni e diretta seconda semifinale

Secondo appuntamento con l’Eurovision Song Contest 2022 questa sera, 12 maggio, con la seconda semifinale in diretta a Torino. Alle 20.30 ha il via la nuova puntata, su Rai1, condotta dal trio Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan e con il commento di Malgioglio, Gabriele Corsi e Di Domenico (su RaiPlay la diretta streaming in lingua originale). Sul palco la seconda metà dei paesi europei in gara: altri 18 cantanti dai quali verranno scelti 10 finalisti che si affiancheranno ai 10 scelti nella prima semifinale di martedì che, ricordiamo, sono: Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia e Paesi Bassi.

A loro si aggiungeranno, oltre all’Italia, i Big Five, i Paesi che hanno già conquistato la finale perché nei primi posti nella classifica finale dello scorso anno. Ospiti questa sera Il Volo, nonostante la positività al Covid di Gianluca Ginoble. Attesi sul palco anche Achille Lauro, che non rappresenta l’Italia ma San Marino, ed Emma Muscat, che rappresenta Malta.

Scaletta Eurovision 2022, l’ordine di uscita dei cantanti

Sono 18 i cantanti in gara nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022. Dopo l’esibizione dei cantanti esponenti dei paesi, è previsto un intervento da parte dei rappresentanti di Inghilterra, Spagna e Germania, così come successo martedì con la presentazione sul palco di Mahmood e Blanco che rappresentano, appunto, l’Italia.

Finlandia: The Rasmus con ‘Jezebel‘ Israele: Michael Ben-David con ‘I.M’ Serbia: Konstrakta con ‘In Corpore Sano‘ Azerbaijan: Nadir Rustamli con ‘Fade To Black‘ Georgia: Circus Mircus con ‘Lock Me In‘ Malta: Emma Muscat con ‘I Am What I Am‘ San Marino: Achille Lauro con ‘Stripper‘ Australia: Sheldon Riley con ‘Not The Same‘ Cipro: Andromache con ‘Ela‘ Irlanda: Brooke con ‘That’s Rich‘ Macedonia del Nord: Andrea con ‘Circles‘ Estonia: Stefan con ‘Hope‘ Romania: WRS con ‘Llámame‘ Polonia: Ochman con ‘River‘ Montenegro: Vladana con ‘Breathe‘ Belgio: Jérémie Makiese con ‘Miss You’ Svezia: Cornelia Jakobs con ‘Hold Me Closer’ Repubblica Ceca: We Are Domi con ‘Lights Off‘

