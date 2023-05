Eurovision 2023, 1a semifinale/ Scaletta cantanti e diretta: chi saranno i finalisti

Eurovision 2023 alla Liverpool Arena

Questa sera, martedì 9 maggio, torna l’Eurovision 2023. Lo scorso anno l’evento si era svolto a Torino (con le due semifinali che hanno superato i 27 punti di share con oltre 5 milioni di telespettatori, cresciuti a 6 milioni 600 pari al 41,9 di share nella finale), la 67ª edizione nel 2023 si sposta nella Liverpool Arena : “Rai lascia il testimone a BBC: saremo a Liverpool – conclude la presidente Soldi – perché Kiev è ancora sotto le bombe, speravamo non fosse così”, ha detto la presidente Rai Marinella Soldi.

Rai trasmetterà le due semifinali del 9 e 11 maggio su Rai 2 (in onda alle 21 e precedute da due anteprime alle 20.15) e la finale del 13 maggio su Rai 1 (alle 20.40), commentate da Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Rai Radio 2 è radio ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2023, in diretta radio e video, sul canale 202 del digitale terrestre e tivùsat, in streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound, Radio 2 seguirà in simulcast le due semifinali e la finale: alla conduzione Diletta Parlangeli, Saverio Raimondo e LaMario.

Marco Mengoni per l’Italia all’ESC 2023

L’Italia sarà rappresentata da Marco Mengoni con una versione unica e riarrangiata di “Due Vite”, il brano vincitore della passata edizione del Festival di Sanremo. Per Mengoni è la seconda volta sul palco dell’Eurovision, si è classificato settimo nell’edizione del 2013 (dopo aver vinto Sanremo con il brano “L’essenziale”). Oltre a Marco Mengoni altri due paesi affideranno la propria bandiera ad artisti italiani. La Repubblica di San Marino parteciperà con “Like An Animal” dei Piqued Jacks, che a dispetto della lingua inglese sono pistoiesi, di Buggiano. I Piqued Jacks hanno vinto il concorso “Una voce per San Marino”. La Norvegia sarà rappresentata da Alessandra Mele, savonese di Cisano sul Neva, trasferitasi nel paese materno dopo gli studi: ha partecipato a The Voice of Norway e ha poi vinto il Melodi Gran Prix, il “Sanremo” norvegese.

Eurovision 2023, prima semifinale: scaletta

Le serate dell’Eurovision 2023 saranno condotte da Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina, affiancate dal conduttore Graham Norton nella finale. Nella prima semifinale, in onda martedì 9 maggio su Rai 2, all’Arena di Liverpool si esibiranno 15 dei 37 paesi in gara e voteranno anche Francia, Germania e Italia. Ecco l’ordine di uscita della prima semifinale: Alessandra con “Queen of Kings”, Norvegia; The Busker con “Dance (Our Own Party)”, Malta; Luke Black con “Samo Mi Se Spava”, Serbia; Sudden Lights con “Aijā”, Lettonia; Mimicat con “Ai Coração”, Portogallo; Wild Youth con “We Are One”, Irlanda; Let 3 con “Mama ŠČ!”, Croazia; Remo Forrer con “Watergun”, Svizzera; Noa Kirel con “Unicorn”, Israele; Pasha Parfeni con “Soarele şi Luna”, Moldavia; Loreen con “Tattoo”, Svezia; TuralTuranX con “Tell Me More”, Azerbaijan; Vesna con “My Sister’s Crown”, Repubblica Ceca; Mia Nicolai & Dion Cooper con “Burning Lights”, Paesi Bassi; Käärijä con “Cha Cha Cha”, Finlandia.











