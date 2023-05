Eurovision 2023, 2a semifinale/ Scaletta cantanti e diretta: chi saranno i finalisti?

Anticipazioni seconda semifinale dell’Eurovision 2023

Questa sera, giovedì 11 maggio, su Rai 2 va in onda la seconda semifinale dell’Eurovision 2023, dalla Liverpool Arena. Martedì sera la prima semifinale è stata seguita da 1.824.000 spettatori pari all’8.6% di share. Sul palco si esibiranno gli altri 16 paesi (ieri sera si sono esibiti in 15, mentre le Big Five più l’Ucraina sono di diritto in Finale). La serata è divisa in due parti: nella prima si esibiranno gli artisti di 8 paesi e, nella seconda, gli altri 8.

A condurre l’Eurovision Song Contest 2023 ci saranno Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina, mentre in Italia la serata sarà commentata da Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Su Rai Radio 2, radio ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2023, sarà possibile seguire la semifinale con Diletta Parlangeli, Saverio Raimondo e LaMario.

I primi finalisti dell’Eurovision 2023

Nel corso della prima semifinale, trasmessa il 9 maggio, si sono esibiti 15 paesi e sono stati scelti i primi 10 finalisti dell’Eurovision 2023, oltre ai Big Five (Spagna, Francia, Germania, Inghilterra e Italia) e all’Ucraina campione in carica. Hanno superato la prima semifinale: Alessandra (Norvegia) “Queen of Kings”, Luke Black (Serbia) “Samo mi se spava”, Mimicat (Portogallo) “Ai coração”, Let 3 (Croazia) “Mama šč!”, Remo Forrer (Svizzera) “Watergun”, Noa Kirel (Israele) “Unicorn”, Pasha Parfeni (Moldavia) “Soarele și Luna”, Loreen (Svezia) “Tattoo”, Vesna (Repubblica Ceca) “My Sister’s Crown”, Käärijä (Finlandia) “Cha cha cha”. Eliminati: Malta, Lettonia, Irlanda, Azerbaigian e Paesi Bassi. I finalisti sono stati determinati unicamente dal televoto, incluso quello del Resto del Mondo. Ospiti musicali della serata sono state Rita Ora, Rebecca Ferguson in duetto con Alyosha (in gara per l’Ucraina nel 2010) e la presentatrice Julia Sanina.

Eurovision 2023, seconda semifinale: scaletta

Nella seconda semifinale dell’Eurovision 2023, in onda giovedì 11 maggio su Rai 2, all’Arena di Liverpool si esibiranno 16 dei 37 paesi in gara e voteranno anche Regno Unito, Spagna e Ucraina. Ecco l’ordine di uscita della seconda semifinale: Reiley con “Breaking My Heart”, Danimarca; Brunette con “Future Lover”, Armenia; Theodor Andrei con “D. G. T. (Off and On)”, Romania; Alika con “Bridges”, Estonia; Gustaph con “Because Of You”, Belgio; Andrew Lambrou con “Break A Broken Heart”, Cipro; Diljá con “Power”, Islanda; Victor Vernicos con “What They Say”, Grecia. Nella seconda parte: Blanka con “Solo”, Polonia, Joker Out con “Carpe Diem”, Slovenia; Iru con “Echo”, Georgia; Piqued Jacks con “Like An Animal”, San Marino; Teya & Salena con “Who The Hell is Edgar?”, Austria; Albina & Familja Kelmendi con “Duje”, Albania; Monika Linkytė con “Stay”, Lituania; Voyager con “Promise”, Australia. Ospiti della seconda semifinale: Mariya Yaremchuk, che ha rappresentato l’Ucraina all’Eurovision del 2014, e tre artisti Drag Queen accompagnate da un corpo di ball











