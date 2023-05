Eurovision 2023: Alessandra Mele della Norvegia accusata di plagio/ Ex Amici Shibui…

Eurovision 2023: accusa di plagio ad Alessandra Mele della Norvegia

A poche ore dalla finalissima dell’Eurovision 2023 che decreterà il vincitore dell’importante evento musicale, scoppia il caso di plagio. L’accusa arriva dall’ex allieva di Amici, Shibui che, su Spotify, vanta 4 milioni di ascoltatori mensili e che ha pubblicato diversi brani tra cui Thunder di Gabry Ponte. Shibui, dopo aver ascoltato la canzone Queen of Kings di Alessandra Mele, in gara all’Eurovision come rappresentante della Norvegia, tra le favorite per la vittoria finale, ha deciso di adire un’azione legale di plagio. Secondo l’ex allieva di Amici, infatti, il brano di Alessandra Mele sarebbe molto simile alla sua canzone Thunder.

“Ciao a tutti, sto vivendo una cosa che non mi era mai capitata prima. Il mio manager mi ha contattato per dirmi che la mia canzone Thunder è stata plagiata all’Eurovision Song Contest dalla concorrente norvegese Alessandra Mele, e per questo è stata avviata una causa legale. Sono andato subito a controllare la sua canzone “Queen of Kings”, scrive l’ex Amici tra le storie di Instagram.

Le parole di Shibui sulla canzone della Norvegia all’Eurovision 2023

Incuriosita dalle parole del manager, Shibui ha ascoltato il brano di Alessandra Mele notando diverse similitudini con la propria canzone. “La canzone è super orecchiabile e molto potente, adoro il ritmo nel ritornello. E mi ha colpito, è davvero una versione simile di Thunder. Thunder ha attualmente oltre 350 milioni di stream ed è stata certificata 3 volte disco di platino in Norvegia”, spiega l’ex Amici.

La cantante, poi, conclude così: “Facendo qualche ricerca ho scoperto che l’argomento è già stato ampiamente portato alla luce soprattutto su TikTok che è pieno di video che sottolineano le somiglianze tra le due canzoni, quindi l’altra emozione che sto provando in questo momento è la totale confusione. Non ho rancore, ma spero che questo possa essere risolto il prima possibile!”.

