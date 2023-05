Eurovision 2023, Alessandra Mele è fidanzata?/ “Sono bisessuale. In Italia dovevo nascondere chi sono”

Alessandra Mele ha un fidanzato? La confessione della cantante in gara per la Norvegia all’Eurovision 2023

Alessandra Mele, l’italiana in gara per la Norvegia all’Eurovision 2023, ha attirato su di se gli occhi di molti telespettatori. Nativa di Pietra Ligure, Alessandra è riuscita a conquistare un biglietto per la finale del prestigioso contest musicale in cui gareggia anche Marco Mengoni. Ma chi è Alessandra Mele e cosa sappiamo della sua vita privata?

Andando ad ascoltare un’intervista che Alessandra ha rilasciato a Eurovisionfun e Apostolos Boiannos e Stella Gialetzis lo scorso gennaio, scopriamo che la cantante ha effettivamente trattato un argomento molto personale, riguardante la sfera amorosa. Non sappiamo se al momento la cantante sia fidanzata, ciò che però sappiamo per certo è che Alessandra Mele è bisessuale.

Alessandra Mele: “Sono bisessuale. Quando vivevo in Italia…”

La cantante di “Queen of Kings” ha infatti rivelato nel corso dell’intervista di aver dovuto nascondere la sua vera natura quando viveva in Italia. Ecco le sue dichiarazioni: “Queen of Kings? Questa canzone mostra il potere delle donne, ma anche il potere di tutte le persone, su quanto sia importante sentirsi se stessi. – Così ha rivelato – Sono bisessuale e quando vivevo in Italia dovevo nascondere chi sono perché alcuni dei miei amici e parenti non avrebbero approvato.” In conclusione, Alessandra ha voluto lanciare un importante messaggio: “Quindi penso che sia importante accettare chi siamo senza preoccuparci dell’opinione degli altri, così come accettare che ci sono anche brutti momenti nella vita da cui diventiamo più forti!” Sarà lei a conquistare il gradino più alto del podio all’Eurovision 2023?

