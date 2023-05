Eurovision 2023, chi è Yoann Bourgeois?/ Autore delle scenografie di Marco Mengoni

Yoann Bourgeois, su lo spettacolo “alle spalle” di Marco Mengoni all’Eurovision 2023

Ogni anno l’occasione dell’Eurovision Song Contest rappresenta una tappa fondamentale tanto per artisti emergenti quanto per i già consacrati. Per l’edizione 2023 sul palco di Liverpool salirà questa sera anche Marco Mengoni in rappresentanza dell’Italia. Reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo, il cantante originario di Ronciglione cercherà di impressionare la giuria internazionale con Due vite, brano che ha già conquistato il pubblico italiano durante e dopo la kermesse dell’Ariston.

Chiaramente, all’Eurovision Song Contest 2023 in linea con le precedenti edizioni non conterà unicamente l’intensità canora e il valore del brano presentato. Tanti sono i fattori in gioco: outfit, interpretazione e soprattutto le scelte scenografiche. In quest’ultimo caso, Marco Mengoni ha deciso di affidarsi al fare sapiente di Yoann Bourgeois. L’artista di origini francesi avrà dunque l’onere e l’onore di rappresentare al meglio il senso di Due vite oltre che il valore interpretativo del cantante Italiano.

Yoann Bourgeois, scenografo delle star della musica: dai Coldplay a Marco Mengoni per l’Eurovision 2023

Il nome di Yoann Bourgeois è tra l’altro già ampiamente noto nel contesto della scenografia musicale. La sua firma artistica ha impreziosito le rappresentazioni di volti del calibro di Harry Styles e Coldplay, passando per Missy Elliot. Lo scenografo francese vanta dunque un sodalizio affermato con diverse star della musica ed è dunque lecito aspettarsi uno spettacolo degno di nota anche per l’esibizione di Marco Mengoni alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023.

Yoann Bourgeois, scenografo scelto da Marco Mengoni per l’Eurovision Song Contest 2023, è nato in Francia nel 1981 e vanta una carriera impreziosita da ruoli quanto mai disparati. Attore, danzatore, set designer; diversi ambiti artistici che hanno accresciuto ulteriormente il suo bagaglio per l’attuale attività di scenografo. Il suo talento è emerso da giovanissimo ed ha evidentemente colpito anche Marco Mengoni; il cantante, nell’incontro con la stampa, ha così motivato la scelta di affidarsi a Yoann Bourgeois per la rappresentazione di Due vite: “Era difficile mettere in scena il senso del brano, la relazione tra conscio e inconscio, sogno e verità che il nostro cervello ci fa vedere… Per raggiungere questo equilibrio sono contento di avere una squadra che proviene da varie parti d’Europa“.











