Eurovision 2023: chi rappresenta l’Italia a Liverpool?/ Sede, data e conduttori

Eurovision 2023: sede, data e conduttori della kermesse che si svolgerà a Liverpool. In Rai tornano Gabriele Rossi e Cristiano Malgioglio

L’Eurovision Song Contest 2023 si svolgerà nel Regno Unito, nella Liverpool Arena di Liverpool e l’attesa del pubblico cresce a dismisura per scoprire quale cantante italiano parteciperà alla grande kermesse che coinvolgerà tantissimi paesi. Lo scorso anno, Eurovision, è stato vinto dall’Ucraina, e c’è tantissima curiosità di capire chi quest’anno potrà ambire al prestigioso titolo. Il presentatore del Festival di Sanremo, Amadeus, intanto, ha confermato che a condurre Eurovision 2023 ci sarà un tridente molto apprezzato dal pubblico italiano, vale a dire Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico.

JUNIOR EUROVISION SONG 2022/ Diretta: Italia 11a in classifica, ha vinto la Francia

Le semifinali di Eurovision 2023 verranno trasmesse il prossimo 9 ed 11 maggio su Rai 2 (e non più su Rai 4), mentre l’appuntamento con la finale del 13 sarà trasmessa, in prima serata, su Rai 1. Per quanto riguarda il duo formato da Malgioglio e Corsi si tratta della quarta conduzione di Eurovision, un traguardo che certifica tutto l’apprezzamento che la Rai e il pubblico hanno riservato al cantante e al simpatico conduttore. Ma entriamo nel dettaglio della manifestazione e andiamo a vedere chi si confronterà in gara.

LISSANDRO, CHI È VINCITORE JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST 2022?/ La classifica

Eurovision 2023, chi sarà in gara a Liverpool per rappresentare l’Italia? Dal Festival di Sanremo il nome del nostro rappresentante

Nella prima semifinale del prossimi 9 maggio 2023 si confronteranno Serbia, Lettonia, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Croazia, Malta, Svezia, Moldavia, Svizzera, Israele, Paesi Bassi, Finlandia, Azerbaigian e Repubblica Ceca, con diritto di voto per Francia, Germania e Italia. Nella seconda semifinale dell’11 maggio 2023, invece, gareggeranno Armenia, Cipro, Romania, Danimarca, Belgio, Islanda, Grecia, Estonia, Albania, Australia, Austria, Lituania, San Marino, Slovenia, Georgia, Polonia, con diritto di voto per Spagna, Gran Bretagna e Ucraina.

Chi è Mario Acampa?/ "Junior Eurovision Song Contest? Ho una gavetta di 12 anni in Rai"

Si qualificheranno per la finale di Eurovision 2023 i primi dieci Paesi che avranno conquistato più voti in ogni semifinale. A questi paesi, si uniranno i Big Five, più l’Ucraina, che ha trionfato nell’ultima edizione dello scorso anno. Grande attesa di scoprire, per quanto riguarda l’Italia, chi sarà il cantante o la cantante a rappresentarci nella prestigiosa competizione di Liverpool. Non resta che attendere la proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo 2023 per apprendere il nome del nostro rappresentante ad Eurovision Song Contest 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA