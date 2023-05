Eurovision 2023: date, programma e dove vederlo/ Marco Mengoni atteso in finale…

Eurovision 2023: tutte le date e il programma dell’evento musicale

Tutto pronto per l’Eurovision Songo Contest 2023 che si svolge a Liverpool in rappresentanza dell’Ucraina, Paese vincitore della scorsa edizione. Nella città dei Beatles è tutto pronto e gli artisti che rappresentano i vari Paesi partecipanti hanno sfilato sul red carpet sfoggiando look eleganti, originali, ma anche raffinati e che hanno catturato l’attenzione non solo degli addetti ai lavori, ma anche del pubblico. L’Eurovision che è l’evento più visto al mondo incollando milioni di telespettatori davanti ai teleschermi apre ufficialmente martedì 9 maggio con la prima semifinale.

La seconda semifinale, invece, è prevista per giovedì 11 maggio. In entrambe le serate, però, non si esibirà l’Italia così come gli altri quattro Paesi considerati teste di serie e che accedono direttamente alla finale del 13 maggio ovvero Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Marco Mengoni, dunque, si esibirà live sabato 13 maggio, ma in una delle due semifinale, avrà un piccolo spazio come i colleghi degli altri Paesi finalisti per presentarsi al pubblico.

Eurovision 2023: dove vederlo

Dove è possibile vedere l’Eurovision 2023? Le due semifinali saranno trasmesse su Rai 2 a partire dalle 21.00, mentre l’attesissima finale di sabato 13 maggio 2023 in cui si esibirà Marco Mengoni con il brano “Due vite” con cui ha trionfato al Festival di Sanremo 2023 andrà in onda su Rai 1, sempre a partire dalle 21.00 con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi che sostituisce Cristiano Malgioglio, commentare delle ultime edizioni.

L’evento potrà essere seguito anche su San Marino RTV, canale 831 del Digitale Terrestre, canale 520 di Sky e 93 di TivùSat. Inoltre, come per tutti i programmi Rai, anche le semifinali e la finale dell’Eurovision possono essere seguite in diretta streaming con l’applicazione Raiplay, disponibile per tutti i dispositivi.

