Eurovision 2023: Mara Maionchi sostituisce Malgioglio?/ Affiancherà Gabriele Corsi…

Eurovision 2023: Mara Maionchi sostituisce Cristiano Malgioglio

Sarà Mara Maionchi la sostituita di Cristiano Malgioglio all’Eurovision 2023. Come ogni anno, sarà la Rai a trasmettere la finalissima dell’Eurovision Song Contest che si svolgerà a Liverpool e che vedrà in gara anche Marco Mengoni come rappresentante dell’Italia. Per il terzo anno consecutivo, la voce italiana che commenterà la finalissima sarà Gabriele Corsi che, quest’anno, non avrà come compagno di viaggio Malgioglio, ma Mara Maionchi. L’annuncio è arrivato direttamente da Corsi durante il programma “Stasera c’è Cattelan”.

“Per me è il terzo anno. L’anno scorso è stato un appuntamento bello, intenso. E’ molto divertente, assisti ad uno spettacolo davvero pazzesco”, ha detto ai microfoni di Alessandro Cattelan. “La notizia che porto è che Cristiano non potrà essere il mio partner e questa cosa devo dire che mi addolora molto”, aveva detto lo stesso Corsi ai microfoni de Il Fatto Quotidiano.

Gabriele Corsi: l’emozione per l’Eurovision 2023

Nonostante sia il terzo anno che commenta l’Eurovision, Gabriele Corsi non nasconde di essere particolarmente emozionato per la bellezza dell’evento. I preparativi, tuttavia, non sono ancora cominciati. “Sono un po’ secchione – ha aggiunto il volto del Trio Medusa – non ho iniziato ancora a studiare, ma studio molto. Sono tanti i fan dell’Eurovision e penso che sia una manifestazione che ha guadagnato molta visibilità. Io mi sono appassionato e le votazioni sono un momento molto figo. E poi è divertente quello che accade sul palco”.

Il countdown, dunque, per l’Eurovision 2023 è ufficialmente cominciato. Dopo la vittoria dei Maneskin e la partecipazione di Mahmood e Blanco, Marco Mengoni riuscirà a conquistare il pubblico del più grande evento musicale?











