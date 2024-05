Eurovision 2024, Angelina Mango confessa: “Arrivare ultima sarebbe deludente”/ “Mando un messaggio positivo”

Angelina Mango all’Eurovision 2024: “Dovessi arrivare ultima sarebbe deludente”

La serata finale dell’Eurovision 2024 prenderà il via tra poco e l’Italia è rappresentata da Angelina Mango e la sua La Noia. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la giovane cantautrice ha rivelato le sue emozioni e sensazioni. È sicuramente una degli artisti più apprezzati della kermesse canora e secondo i pronostici potrebbe anche vincere o sicuramente posizionarsi nella parte alta della classifica e forse anche vincere.

L’ex allieva di Amici, però, durante l’intervista ha confessato che se da un lato l’importante è vincere dall’altro non reagirebbe bene ad un basso posizionamento in classifica. “L’importante è viversela bene, voglio godermi ogni minuto senza pensare alla fine. Certo se arrivassi ultima sarebbe deludente, ma il risultato non conta, il regalo più grande per me è essere su quel palco: una volta scesa da lì, mi interessa essere contenta di quello che ho fatto e non avere più energie, tutta la mia carica voglio buttarla addosso alla gente” ha confessato Angelina Mango poco prima della finale dell’Eurovision 2024.

Eurovision 2024, Angelina Mango rivela prima della finale: “Voglio mandare un messaggio positivo”

Non è sicuramente un’edizione facile questo Eurovision Song Contest 2024, tra le contestazioni alla cantante Israeliana Eden Golan, il cantante dell’Olanda Joost Klein squalificato ed altre Nazioni che minacciano il ritiro. Ed anche per quanto riguarda l’Italia Angelina Mango rischia di venire penalizzata da un grave errore della Rai che durante la seconda semifinale ha mostrato i dati del televoto. Insomma, non mancano crisi e tensioni eppure il messaggio dell’Eurovision dovrebbe essere tutt’altro come ha sottolineato la stessa Angelina Mango durante l’intervista al Corriere: “Cerco di portare libertà sul palco, in tutti i modi, dalla scenografia al corpo, dai vestiti alle parole: la mia canzone, La noia, vuole mandare un messaggio positivo: ci si può rialzare dai momenti negativi”











