Eurovision 2024, chi sono gli Alcazar/ Dal successo all’oblio, Andreas Lundstedt: “Sono sieropositivo”

Chi sono gli Alcazar tra gli ospiti dell’Eurovision 2024? Il nome sicuramente suonerà molto familiare visto che il gruppo svedese negli anni 2000 ha ottenuto uno straordinario successo in tutta Europa grazie ad hit come Shine On e soprattutto con Crying At The Discoteque. Formatosi nel 1998 il gruppo originariamente fu composto da Andreas Lundstedt, Tess Merkel e Annikafiore Kjaergaard. Il successo arriva nel 2001 con il brano suddetto Magnus Carlsson. E da allora hanno collezionato successi su successi.

Nel 2005 il gruppo annuncia il ritiro dalle scene momentaneo per prendersi un periodo di pausa, soprattutto perché nel frattempo Tess è diventata mamma mentre gli altri componenti si sono dedicati a carriere soliste. Ritornati in attività nel 2007 non hanno più ottenuto lo stesso straordinario successo anche se sono rimasti sempre in auge in Patria. la formazione degli Alcazar oggi all’Eurovision 2024 nel frattempo è cambiata nel corso degli anni venendo composta da Magnus Carlsson, Andreas e Tess e da Lina Hedlund, sostituta di Annikafiore.

Eurovision 2024: chi sono gli Alcazar, la confessione di Andreas Lundstedt: “Sono sieropositivo”

Per lungo tempo Andreas Lundstedt, dichiaratamente gay e che ha avuto una storia d’amore con Magnus Carlsson, un altro componente è stato al centro di rumors circa una sua presunta malattia e per placare le incessanti voci nel 2017 è uscito allo scoperto con un’intervista al magazine QX in cui ha rivelato di essere sieropositivo. “Solo oggi mi sento in grado di rivelare di essere sieropositivo perché adesso sono ad un giusto momento della mia vita per farlo.” ha rivelato la voce del gruppo Alcazar aggiungendo: “In questo sono stato fortunato. Non ho bisogno di ingerire quintali di pasticche. Mi sento in forma. Non c’è niente che incide sulla mia vita quotidiana.” Adesso, il gruppo nuovamente costituitosi è pronto per l’Eurovision 2024.











