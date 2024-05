Eurovision 2024, come si vota?/ Il sistema di voto tra semifinali e finale: 50% giuria e 50% televoto

Mancano pochi giorni alla partenza della 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2024 che quest’anno si svolgerà a Malmo in Svezia. Cresce l’attesa per milioni di fan sparsi per il mondo pronti a votare il proprio cantante preferito. Ma come funziona il sistema di voto? Come si vota all’Eurovision 2024? Lo scorso anno a trionfare è stata Loreen, la cantautrice svedese che con il brano “Tattoo” ha avuto la meglio portando così la manifestazione canora europea nel suo paese natale, la Svezia. Da regolamento, infatti, la manifestazione si svolge nel paese del cantante vincitore. Un’edizione, quella del 2024, che celebra anche i 50 anni di Waterloo, la canzone degli Abba vincitrice dell’Eurovision 1974 e guarda caso proprio in Svezia, il paese d’origine della band da 300 milioni di dischi venduti.

Ma passiamo al sistema di voto dell’Eurovision 2024. Chi può votare e come si vota? Dallo scorso anno le votazioni sono aperte a tutti i cittadini al di fuori dell’Unione Europea. Il voto viene suddiviso al 50% e 50% tra le giurie di ogni singolo paese e il televoto.

Chi può votare e come si vota all’Eurovision Song Contest 2024?

L’Eurovision Song Contest 2024 è ai nastri di partenza. L’edizione 2024 del popolare festival musicale europeo sta per arrivare in diretta tv in prima serata su Rai2 con le due imperdibili semifinali previste martedì 7 e giovedì 9 maggio. Durante le semifinali il voto è permesso solo al pubblico da casa tramite il sistema di televoto. Tutto cambia durante la finale di sabato 11 maggio 2024 quando il sistema di voto sarà diviso equamente tra il 50% delle giurie e il 50% del televoto.

Ricordiamo che dal 2023, anche i telespettatori americani possono esprimere la propria preferenza di voto tramite il sito Internet della manifestazione oppure tramite l’App. Invece i telespettatori dei paesi in gara potranno votare anche utilizzando il telefono o via sms. Importante: una delle regole del sistema di voto dell’Eurovision Song Contest è che né la giuria né tantomeno il pubblico può votare il proprio paese in gara. Per questo motivo l’Italia non potrà votare Angelina Mango in gara con “La noia”.











