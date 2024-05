Eurovision 2024, grave errore Rai: “Regolamento violato”, Angelina Mango penalizzata?/ In onda risultato voto

“Rai ha violato il regolamento dell’Eurovision Song Contest 2024”: mostrati i risultati del voto

La Rai è travolta dalle polemiche dopo un gravissimo errore andato in onda durante la seconda semifinale dell’Eurovision 2024 che potrebbe costarle. Ieri sera, infatti, Gabriele Corsi e Mara Maionchi hanno commentato su Rai2 lo show, che quest’anno si svolge a Malmo in Svezia grazie alla vittoria di Loreen. Ebbene sul finire della trasmissione sono state mostrate le percentuali di voto dell’Italia verso gli altri Paesi, tutto ciò però è vietato dal Regolamento. Tra i primi ad accorgersi dell’errore ed a spiegare meglio ai telespettatori che cos’è successo, è stato il sito di Blog Tv italiana: “Non solo Rai 2 ha erroneamente mostrato i risultati di voto della seconda semifinale, ma li ha pure ripubblicati sul suo profilo social ufficiale. Dovrebbero essere i risultati dei voti inviati dalla sola Italia.”

Il regolamento dell’Eurovision Song Contest vieta che vengano mostrati le percentuali dei voti durante la gara, devo essere mostrati solo successivamente a gara terminata e vincitore annunciato. E a fare meglio il punto della situazione, come riporta Biccy, è il sito dell’EuroFestivalNews: “La regia italiana, forse inconsapevole del regolamento, in chiusura della diretta ha mandato in onda una grafica che mostrava i risultati del televoto, pratica ovviamente vietata dal regolamento della competizione. Gli stessi risultati sono stati condivisi anche dal canale social ufficiale @EurovisionRai, aumentando se possibile la gravità della situazione. Sono già diversi inoltre i video diffusi sempre sui social network da parte di diversi utenti.” E subito dopo spiega nel dettaglio: “Da regolamento, per garantire la regolarità della gara in corso, i dati relativi al televoto, al voto delle giurie e anche alla composizione delle stesse vanno divulgati soltanto al termine della gara, quindi al termine (o al limite poco prima del termine) della diretta della finale dell’Eurovision Song Contest.”

Angelina Mango penalizzata dalla violazione della Rai? Possibili conseguenze

E mentre è scoppiata la polemica cosa potrebbe succedere adesso e quali conseguenze questa violazione può avere per l’Italia all’Eurovision 2024? Sempre stando a quanto riporta il sito EuroFestivalNews in passato per lo stesso motivo alcune giurie nazionali sono state squalificate. E non è tutto, secondo altri, anche Angelina Mango potrebbe venire penalizzata da ciò. Infatti gli altri Paesi, sapendo le votazioni, potrebbero scegliere di non votarla. Insomma la polemica e destinata a non arrestarsi.

E c’è anche un altro dato che salta subito all’occhio aumentando le polemiche che il Paese più votato è stato Israele con ben il 39,31% mentre altre Nazioni hanno raggiunto percentuali ben più basse. Per la delicata situazione in Medio Oriente tra Israele e Palestina. La rappresentante di Israele, Eden Golan è stata aspramente contestata durante la sua esibizione con fischi e cori in sostegno e solidarietà di Gaza.

