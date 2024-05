Eurovision 2024, si ritiano Portogallo, Svizzera, Irlanda e Regno Unito?/ Il motivo della protesta

Eurovision Song Contest 2024, esplode la bufera: quattro Paesi minacciano l’addio

Tensione a poche ore dalla finale di Eurovision Song Contest 2024. Dopo la squalifica dei Paesi Bassi dalla gara, altri quattro Paesi minacciano l’addio. Parliamo di Regno Unito, Irlanda, Portogallo e Svizzera, con il quotidiano norvegese VG e il portale ESC Today che hanno svelato il sentiment delle Nazioni quando manca ormai pochissimo alla finale di Eurovision Song Contest. Le quattro Nazioni sarebbero pronte a boicottare Eurovision Song Contest. Questo il motivo riportato dai due organi di stampa circa un possibile addio ad Eurovision di Regno Unito, Irlanda, Svizzera. Portogalalo “Un potenziale disastro, perché le delegazioni di Irlanda, Regno Unito, Svizzera e Portogallo avrebbero considerato di ritirarsi dalla competizione. Ci sono stato colloqui di crisi a tarda notte. Il rapporto sostiene che i rappresentanti dei quattro paesi si sono incontrati venerdì sera con EBU, l’organizzatore dell’Eurovision, per discussioni di emergenza che si sono protratte fino a tarda notte”.

Un clima surreale ha travolto Eurovision 2024 quando manca pochissimo alla messa in onda della gara dalla Svezia: “La gravità della situazione è ulteriormente sottolineata dal fatto che queste delegazioni erano assenti alla tradizionale sfilata delle bandiere durante la prova generale della Grand Final, che si svolge nel pomeriggio”.

Eurovision Song Contest 2024, Olanda squalificata poche ore prima della diretta

A rendere surreale il pomeriggio nel giorno di Eurovision 2024 è stata la squalifica dell’Olanda, con il cantante Joost Klein fatto fuori dalla kermesse dopo aver violato il regolamento. Scendendo più nel dettaglio, nel comunicato diramato sul sito Eurovision 2024 si apprende: “L’artista olandese Joost Klein non parteciperà alla finale dell’Eurovision Song Contest 2024. La polizia svedese sta indagando sulla denuncia presentata da una donna della troupe di produzione dopo un incidente avvenuto in seguito alla sua esibizione nel corso della semifinale di giovedì sera”.

Un clima infuocato ha dunque infiammato la vigilia di Eurovision Song Contest 2024, con anche Angelina Mango apparsa nervosa nelle ore precedenti alla disputa della competizione. La cantante lucana ha poi chiarito di essere stata travolta dall’emozione dopo essersi esibita sulle note della commovente Imagine di John Lennon. Insomma, un clima rovente prima di Eurovision Song Contest 2024 come probabilmente non era mai accaduto prima. Non resta che attendere eventuali decisioni ufficiali.











