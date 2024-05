Eurovision 2024, streaming video semifinale 7 maggio/ Come vederlo oggi in diretta su Youtube e Raiplay

Eurovision 2024: come vedere in diretta Tv la semifinale del 7 maggio

L’attesa sta per finire per tutti gli amanti della musica che attendono con ansia l‘Eurovision song contest 2024 che, dopo il red carpet che ha visto sfilare tutti gli artisti in gara, prende ufficialmente il via questa sera con la prima semifinale durante la quale si esibiranno ben 18 artisti con l’obiettivo di strappare il biglietto per la finale dell’11 maggio 2024. Grazie alla Rai, il pubblico italiano potrà seguire tutto l’evento a cui, per l’Italia partecipa Angelina Mango, sin dalla semifinale in onda questa sera. L’Eurovision 2024 potrà così essere seguito sia in diretta televisiva che in diretta streaming.

La diretta televisiva sarà garantita da Rai Due che trasmetterà la prima semifinale dell’Eurovision 2024 a partire dalle ORE 21 di oggi, martedì 7 maggio. Nel corso della serata si scopriranno i dieci Paesi sui diciotto in gara questa sera che potranno partecipare alla finalissima che, invece, sarà trasmessa da Raiuno.

Come vedere in diretta streaming la semifinale dell’Eurovision 2024 su Raiplay e Youtube

La prima semifinale dell’Eurovision 2024 potrà essere seguita anche in diretta streaming. Grazie a Raiplay, infatti, sia con app che con sito, la semifinale dell’evento musicale più visto in tutto il mondo, potrà essere seguito in diretta streaming video sia contemporaneamente alla diretta televisiva che in un momento successivo rispetto alla diretta tv e lo stesso servizio sarà garantito anche da Youtube. Poi, sempre con Raiplay, inoltre, è possibile rivedere anche le singole esibizioni di tutti gli artisti in gara. Con Rai Italia, inoltre, l’evento sarà diffuso in tutto il mondo.

L’Eurovision 2024, inoltre, può essere seguito anche in diretta radiofonica con Rai Radio2, radio ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2024. La diretta radio e video sarà visibile sul canale 202 del digitale terrestre e TivùSat con Diletta Parlangeli e Matteo Osso ai microfoni.











