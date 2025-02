In questi giorni si sta tenendo il Festival di Sanremo 2025 ma allo stesso periodo si parla di quello che accadrà nel post Festival e uno degli avvenimenti che vivrà probabilmente il vincitore del Festival all’Ariston è l’Eurovision, evento storico che vede protagonisti alcuni dei migliori cantanti provenienti da tutta Europa.

La 69esima edizione dell’Eurovision andrà in scena in Svizzera e si terrà nelle date Martedi 13, Giovedi 15 e Sabato 17 Maggio 2025 e questa è la terza volta che questa competizione si terrà in terra svizzera. Un appuntamento che vedrà come sempre milioni di telespettatori e al quale parteciperà anche il vincitore del Festival.

Attraverso i propri social gli organizzatori hano confermato che i conduttori saranno Hazel Brugger e Sandra Studer e in finale si aggiungerà anche la nota conduttrice e presentatrice tv Michelle Hunziker. Un ritorno importante per l’ex compagna di Eros Ramazzotti e c’è grande curiosità di vederla all’opera.

Eurovision 2025, le ultime sulla nota competizione europea

Tra i concorrenti presenti in questo Festival di Sanremo già 3 hanno rappresentato l’Italia negli ultimi anni e ovvero Francesca Michielin, Francesco Gabbani e Massimo Ranieri. Curioso il caso di Achille Lauro che ha partecipato all’Eurovision ottenendo il pass con San Marino: una sua eventuale vittoria a Sanremo gli permetterebbe di partecipare al concorso con due canzoni diverse e sarebbe il primo italiano a fare ciò.

Moritz Stadler e Reto Peritz sono tra i coproduttori di questo evento che – fin da adesso – genera grandi aspettative. In vista dell’Eurovision 2025 hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Per il più grande show al mondo per noi era importante reclutare conduttrici che portassero diverse cose in più oltre alla semplice conduzione”. E con riferimento ai conduttori hanno spiegato:

“Hazel, Sandra e Michelle portano versatilità unita ad altri talenti come comicità, canto e danza. Siamo orgoglioso di aver firmato un accordo con donne cosi impressionanti e importanti nel nostro panorama”. E insomma manca sempre meno all’Eurovision e vedremo anche chi parteciperà tra i protagonisti del Festival di Sanremo.