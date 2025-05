Gaffe Eurovision 2025, Michelle Hunziker fa un gesto per l’Italia ma succede il peggio

Michelle Hunziker è una delle tre presentatrici di questo Eurovision 2025, sorprendendo tutto il pubblico con il suo carisma e soprattutto, con il suo omaggio all’Italia insieme a Sandra Studer e Hazel Brugger. Durante la finale del contest, però, è successa una gaffe poco carina, di quelle che sì fanno ridere, ma che allo stesso tempo smorzano gli entusiasmi di chi sta guardando il programma con passione. Cos’è successo?

Ad un certo punto Michelle Hunziker si è esibita in una canzone italiana per eccellenza, “Nel blu, dipinto di blu“, brano di Domenico Modugno diventato per molti un po’ la colonna sonora del nostro Paese. Rai 1 però sembra aver fatto orecchie da mercante nel guardare quello che stava succedendo e cos’ha fatto? Ha mandato la pubblicità. Immediatamente i social si sono scatenati lamentandosi per il poco tatto nel mandare a nero durante l’esibizione della showgirl.

Michelle Hunziker, la piccola pausa da Striscia per amore della musica

Fortunatamente, sul web è stato ripostato il video di Michelle Hunziker che canta “Nel blu dipinto di blu“, così i telespettatori hanno potuto recuperare la sua performance. La conduttrice si è aperta a questa nuova esperienza, lasciando momentaneamente i suoi impegni: “Essendo in onda tutti i giorni con Striscia fino al 10 di giugno, durante la settimana non potevo andare contro noi stessi“, così ha detto Michelle Hunziker, “Mi è stato concesso al sabato per la finale e sono molto grata per questa cosa. Riesco comunque a vivere questa bellissima avventura conducendo la finale“. Insomma, nonostante la clamorosa gaffe di questo Eurovision 2025, Michelle è riuscita comunque a trasmettere il suo amore per l’Italia, Paese che l’ha accolta con tanto affetto ormai da tanti anni.