Durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2025, in onda sabato 17 maggio 2025 su Raiuno, scopriremo il vincitore della 69edizione del concorso canoro più seguito ed amato della musica. Una lunga serata di musica e spettacolo con l’esibizione di 26 cantanti in gara rappresentanti di altrettanti Paesi che si contenderanno il titolo di canzone vincitrice dell’Eurovision Song Contest. In vista della finale in tanti si stanno domandando cosa vincerà il vincitore. Tra i papabili c’è anche Lucio Corsi chiamato a rappresentare l’Italia in gara con “Volevo essere un duro” dopo il ritiro di Olly, vincitore di Sanremo 2025 e di diritto concorrente dell’ESC.

Tra tutti i Paesi in gara arrivati alla finale solo uno potrà aggiudicarsi la vittoria dell’Eurovision, ma attenzione: in cosa consiste il premio per il vincitore dell’ESC? L’Eurovision è una gara proprio come quella di Sanremo o di programmi e talent show televisivi. In questo caso però il premio è ben diverso.

Montepremi Vincitore Eurovision 2025: in cosa consiste il premio?

A differenza di tanti altri concorsi canori o talent show, il vincitore dell’Eurovision 2025 non ha diritto ad un montepremi in denaro; nessun premio monetario quindi per il trionfatore dell’ESC che si porta a casa solo il trofeo e la possibilità di far organizzare l’evento musicale nel paese di appartenenza. Un riconoscimento importante, visto che l’organizzazione di un evento di tale portata è occasione di rilancio e promozione di un Paese.

Nessun premio in denaro quindi per chi vince l’Eurovision 2025 che consente anche ai partecipanti – concorrenti di portare in scena la loro persona e la loro musica senza per forza di cose pensare alle classifiche e al risultato finale. Che dire: un segnale importante che consente ad ogni singolo partecipante di portare sul palcoscenico un pezzo di se e della sua storia senza pensare minimamente alla competizione e al montepremi finale! A questo punto non resta che dire: che vinca il migliore!

