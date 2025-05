Eurovision 2025, l’oroscopo: Gabry Ponte vincitore? Favorito il segno della Bilancia

La finale Eurovision 2025 è dietro l’angolo. Questa sera, sabato 17 maggio 2025 scopriremo chi vince il contest più famoso d’Europa ma nel frattempo si fanno avanti le ipotesi più disparate tra cui quella dell’Oroscopo. In particolare il pubblico italiano è curioso di scoprire se Lucio Corsi e Gabry Ponte hanno la speranza di vincere in base a quello che dicono le stelle. Iniziamo dunque a vedere se i segni dei cantanti potrebbero portarli ad alzare la coppa della vittoria.

Iniziamo con la Svizzera, rappresentata dalla cantante Zoe Me. Lei, del segno della Bilancia, potrebbe sfruttare il transito di Giove in Gemelli per comunicare al meglio tutta la sua emotività durante la finale Eurovision 2025. Tra i favoriti anche Gabry Ponte, che rappresenterà lo stato di San Marino. Nato sotto il segno dell’Ariete, potrebbe esprimere tutto il suo coraggio con Marte che lo aiuterà ad avere una grande carica una volta salito sul palco. Che sia davvero lui il vincitore? L’Oroscopo è tutto dalla sua parte! Passiamo ora a scoprire il destino di una delle cantanti più quotate per la vittoria.

Eurovision 2025, oroscopo della finale: Lucio Corsi rivelazione totale

La rappresentante della Spagna si chiama Melody ed è anche lei una delle artiste favorite per la vincita di questo Eurovision 2025. Nata sotto il segno della Bilancia, ha anche lei Giove in Gemelli, un grande aiuto per la connessione profonda con il pubblico. Per la Francia abbiamo invece Louane, del segno del Sagittario. Giove governa in questo periodo, e la pone in una posizione un po’ incerta rispetto all’esito dell’esibizione. Ciò vuol dire che l’artista dovrà impegnarsi per far uscire tutto il suo carisma e arrivare dritta all’anima del suo adorato pubblico. Ma passiamo ora a scoprire cosa dice l’oroscopo per l’artista italiano Lucio Corsi.

Il cantante reduce dal successo di Sanremo 2025 è in gara all’Eurovision 2025 con “Volevo essere un duro“. Anche lui del segno della Bilancia può tranquillamente approfittare di Giove in Gemelli per trasmettere agli spettatori la magia del suo brano particolare. Infatti, in base all’oroscopo e alla fortuna del segno della Bilancia, Lucio Corsi potrebbe essere la vera rivelazione della finale del contest, nonchè il possibile vincitore.