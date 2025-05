Perché l’Italia non vota ad Eurovision Song Contest 2025: cosa dice il regolamento

La seconda semifinale della 69esima edizione di Eurovision 2025 si avvicina. In questo nuovo appuntamento con la kermesse l’Italia non può votare perché il suo rappresentante, Lucio Corsi, non si esibisce. Il cantante di Volevo essere un duro si è infatti esibito martedì scorso e adesso deve solo attendere il suo turno, che è previsto appunto nella finale di sabato 17 maggio.

Per quanto riguarda la seconda semifinale, in onda questa sera su Raidue a partire dalle ore 21, sono ben sedici le esibizioni previste, ma solo dieci nazioni potranno aggiungersi alle altre dieci finaliste, ritrovandosi poi nell’appuntamento finale di sabato. Secondo il regolamento dell’Eurovision, i cosiddetti “Big Five” (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito) accedono di diritto alla finale, ma devono comunque partecipare al voto in una delle due semifinali.

Eurovision Song Contest 2025: Italia non vota nella seconda semifinale e scalpita per la finale con Lucio Corsi

Quest’anno, all’Italia è stato assegnato il voto nella prima semifinale, quella in cui Lucio Corsi ha anche presentato il suo brano in anteprima, fuori gara. “Andiamo ad Eurovision a modo nostro, senza cambiare la canzone. Lì conta tanto la messa in scena, ma non mi interessano i fuochi d’artificio. Andremo scarni, diretti. Forse avrò giusto un’armonica in più”, aveva detto il cantante a Rockol.it

Dunque, nella seconda semifinale in onda questa sera, il nostro Paese non partecipa né con un’esibizione né con il televoto. L’attenzione resta comunque alta: le dieci nazioni che passeranno il turno questa sera si uniranno ai Big Five e ai dieci finalisti già scelti martedì, completando il quadro della finalissima. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo spettacolo e, soprattutto, la musica della scena internazionale ed europea.

