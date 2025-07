Eurovision 2026: San Marino si ritira dopo l’umiliazione di Basilea? Gabry Ponte nell’occhio del ciclone, RTV furiosa col sistema di voto.

Eurovision 2026, scoppia il caso San Marino

All’Eurovision 2026 potrebbe non partecipare più San Marino. La scottatura dell’ultima edizione con Gabry Ponte arrivato all’ultimo posto con Tutta l’Italia potrebbe essere stata troppo pesante, tanto da portare lo stato a ritirarsi in seguito al grande flop. Il contest musicale avrà luogo in Austria il prossimo anno, città del vincitore Johannes Pietsch che ha portato sul palco Wasted Love vincendo a mani basse. Ma da dove arrivano le voci del possibile ritiro? A parlare è stato Roberto Sergio, il Direttore di San Marino RTV che ha presentato di recente il palinsesto autunnale della rete.

Il Direttore Generale ha spiegato in quel di Montecitorio che al momento c’è una discussione in atto sulla partecipazione di San Marino all’Eurovision 2026: “Non abbiamo ancora deciso se confermare”, dice, “Il dialogo con l’EBU è aperto, e proseguirà fino a settembre, che rappresenta il termine ultimo per prendere una decisione definitiva“. Il motivo risiederebbe nel fatto che il microstato è troppo piccolo per un evento così grande. Questo crea parecchia insoddisfazione dato che la concorrenza si fa disequilibrata.

Eurovision 2026, San Marino apre il vaso di Pandora: anche altri stati pensano al ritiro

Non solo San Marino sta pensando di ritirarsi da Eurovision 2026 ma molti piccoli stati sono perplessi in particolare per i metodi della giuria nel voto. “Insieme ad altri Stati, soprattutto quelli piccoli, non abbiamo capito e condiviso le modalità utilizzate per il voto delle giurie e dei telespettatori“, ha detto Roberto Sergio, “Il voto delle giurie in alcuni casi pareva anche un po’ indirizzato politicamente, un’altra sfumatura che abbiamo colto in molti“. Dunque, il San Marino gate sta portando a galla una serie di ingiustizie che fanno pensare a Eurovision come ad un contest poco inclusivo che non permette il giusto spazio anche agli stati più piccoli e meno conosciuti.