Anche l'Islanda boicotta l'Eurovision 2026: tutti i Paesi che si sono ritirati e cosa succederà da ora in poi

L’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna, si avvia a diventare una delle edizioni più controverse degli ultimi anni. Tutto nasce dalla conferma della partecipazione di Israele, nonostante le proteste legate alla situazione a Gaza. La European Broadcasting Union (EBU) aveva scelto di non escludere il Paese e di confermare le regole della competizione, ma questa decisione ha subito scatenato un’ondata di dissenso enorme. Prima Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia hanno annunciato il loro boicottaggio, dichiarando che partecipare in queste condizioni non sarebbe stato coerente con i propri valori. Ebbene, l’ultima ad essersi aggiunta è l’Islanda.

Difatti, la sua emittente pubblica, RÚV, ha ufficializzato la rinuncia, spiegando che “non ci sarebbe né gioia né serenità” nel prendere parte a un’edizione così divisiva. La decisione islandese è significativa, perché l’Islanda è tradizionalmente molto attenta all’Eurovision e spesso presenta performance originali e apprezzate, quindi la rinuncia evidenzia quanto la questione politica stia influenzando un contest nato come evento musicale.

Caos Eurovision 2026: cosa sta succedendo

Con l’uscita dell’Islanda, i Paesi che hanno ufficialmente rinunciato all’Eurovision 2026 salgono a cinque, e non è escluso che altri possano seguire. D’altro canto, l’EBU ha cercato di difendere la propria scelta sottolineando la neutralità della musica e presentando alcune modifiche al regolamento per garantire maggiore trasparenza nelle votazioni, ma le emittenti dissidenti ritengono che la presenza di Israele renda impossibile mantenere il clima leggero e celebrativo che caratterizza normalmente la competizione. Chiaramente, la situazione potrebbe avere effetti disastrosi sugli ascolti, visto che nazioni come Spagna e Paesi Bassi rappresentano una parte importante del pubblico.