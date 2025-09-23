Tre consiglieri amministrativi Rai hanno pubblicato una nota che richiede all'Italia di boicottare l'Eurovision 2026 se parteciperà anche Israele

Non si arrestano le discussioni sull’Eurovision 2026. La prossima manifestazione è attesa a Vienna, il prossimo anno, ma le polemiche sono particolarmente accese e riguardano tutte la partecipazione di Israele. Inutile ricordare cosa sta accadendo al popolo palestinese, ed è proprio in virtù di quanto accade da mesi che molte nazioni europee si sono schierate in modo netto e deciso contro la partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest. Dopo l’Irlanda, primo paese a prendere posizione, Slovenia, Olanda e Spagna, che si sono dette decise a non partecipare alla manifestazione qualora ci fosse in gara Israele, anche l’Italia muove un passo in questo senso attraverso la voce di tre consiglieri Rai.

Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale sono i consiglieri d’amministrazione della Rai che hanno reso pubblica una nota che chiede senza mezzi termini che l’Italia boicotti l’Eurovision 2026 se Israele non sarà esclusa dalla gara.

“L’Italia deve assumere una posizione coerente”: l’appello dei tre consiglieri Rai per l’Eurovision 2026

“Già cinque emittenti pubbliche hanno deciso nelle scorse settimane di non partecipare se alla manifestazione prenderà parte Israele. Chiediamo che l’Italia faccia altrettanto, dando un segno concreto di vicinanza ad un popolo sottoposto a sterminio”, si legge nella nota in questione, che continua sottolineando l’importanza che l’Eurovision non rinneghi i suoi valori di pace, uguaglianza e inclusione. Motivo per il quale si chiede che l’Italia faccia la sua parte, dissociandosi in questo modo anche da quanto sta accadendo al popolo palestinese per mano di Israele: “Crediamo invece che l’Italia […] debba assumere una posizione coerente con i propri valori costituzionali e con il sentimento di tanta parte della propria cittadinanza. – continua la nota, che conclude con l’appello di agire in fretta – Annunciare ora questa scelta è un modo in più per far pressione su Israele, fargli percepire l’isolamento internazionale e indurlo a fermare il massacro: magari in tempo per tornare sul palco di Vienna”.

