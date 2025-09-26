L'EBU a novembre convocherà i paesi che partecipano agli Eurovision 2026: chiesta una votazione per decidere l'esclusione di Israele
Mentre si moltiplicano – anche con l’Italia che potrebbe presto accodarsi, ma ci torneremo dopo – le voci che vogliono vedere Israele escluso dagli Eurovision 2026, alla fine la European Broadcasting Union (ovvero l’EBU, l’ente che organizza il festival musicale e che rappresenta una sorta di assemblea delle televisioni pubbliche europee) si è vista costretta a prendere una – mezza – decisione per evitare che il boicottaggio minacciato da cinque paesi si concretizzi.
Infatti, con una lettera invita a tutti i suoi membri che parteciperanno agli Eurovision 2026, l’EBU ha convocato per il prossimo novembre una votazione che includerà tutti i partecipanti al fine di decidere democraticamente se Israele dovrà – o meno – essere escluso dalla competizione: una votazione – spiega la presidente dell’associazione Delphine Ernotte Cunci – resa necessaria dall’enorme “diversità di opinioni” riscontrata sul tema e che mai prima d’ora si era vista attorno al contest musicale.
Eurovision 2026 boicottati a causa di Israele: cosa sta succedendo e chi sono i paesi “ribelli”
Israele, dal conto suo, fino ad ora non si è ancora mai veramente espresso sulle minacce di boicottaggio degli Eurovision 2026 ma è facile immagine che a novembre voterà per il suo salvataggio; mentre i paesi che hanno deciso di protestare lo fanno soprattutto il virtù della disastrosa situazione umanitaria dei civili a Gaza, appellandosi al fatto che dallo scoppio della guerra in Ucraina – nel 2022 – la Russia è sempre stata esclusa dalla competizione: sul tema era già intervenuta l’EBU per spiegare che l’esclusione russa fosse legata a una violazione del regolamento dell’associazione, non alla guerra in sé.
In ogni caso, se si procedesse al salvataggio di Israele per gli Eurovision 2026 possiamo facilmente anche immaginare che l’artista che rappresenterà lo Stato ebraico non avrà vita facile: già due anni fa, infatti, il testo presentato da Eden Golan era stato pesantemente modificato perché fu ritenuto eccessivamente politicizzato e fu necessario il supporto degli 007 di Tel Aviv durante l’esibizione; mentre l’anno scorso l’artista Yuval Raphael era stata accolta da fischi e proteste da parte della platea.
Per ora, peraltro, sappiamo già che hanno promesso di boicottare – a fronte della presenza di Israele – gli Eurovision 2026 paesi come la Spagna, l’Irlanda, l’Islanda, la Slovenia e i Paesi Bassi, dicendosi pronti a ritirarsi dal contest; mentre l’Italia non ha ancora preso una posizione chiara e precisa, seppur tre consiglieri del CdA della Rai abbiano chiesto all’emittente pubblica di accodarsi al boicottaggio subito dopo l’ampissima adesione popolare alle proteste dei giorni scorsi.