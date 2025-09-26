L'EBU a novembre convocherà i paesi che partecipano agli Eurovision 2026: chiesta una votazione per decidere l'esclusione di Israele

Mentre si moltiplicano – anche con l’Italia che potrebbe presto accodarsi, ma ci torneremo dopo – le voci che vogliono vedere Israele escluso dagli Eurovision 2026, alla fine la European Broadcasting Union (ovvero l’EBU, l’ente che organizza il festival musicale e che rappresenta una sorta di assemblea delle televisioni pubbliche europee) si è vista costretta a prendere una – mezza – decisione per evitare che il boicottaggio minacciato da cinque paesi si concretizzi.

Eurovision 2026, appello dei consiglieri Rai: "L'Italia si ritiri se Israele è in gara"/ "Scelta da fare ora"

Infatti, con una lettera invita a tutti i suoi membri che parteciperanno agli Eurovision 2026, l’EBU ha convocato per il prossimo novembre una votazione che includerà tutti i partecipanti al fine di decidere democraticamente se Israele dovrà – o meno – essere escluso dalla competizione: una votazione – spiega la presidente dell’associazione Delphine Ernotte Cunci – resa necessaria dall’enorme “diversità di opinioni” riscontrata sul tema e che mai prima d’ora si era vista attorno al contest musicale.

Israele escluso dall’Eurovision Song Contest 2026?/ Caos tra i Paesi in gara: in 5 minacciano il ritiro!

Eurovision 2026 boicottati a causa di Israele: cosa sta succedendo e chi sono i paesi “ribelli”

Israele, dal conto suo, fino ad ora non si è ancora mai veramente espresso sulle minacce di boicottaggio degli Eurovision 2026 ma è facile immagine che a novembre voterà per il suo salvataggio; mentre i paesi che hanno deciso di protestare lo fanno soprattutto il virtù della disastrosa situazione umanitaria dei civili a Gaza, appellandosi al fatto che dallo scoppio della guerra in Ucraina – nel 2022 – la Russia è sempre stata esclusa dalla competizione: sul tema era già intervenuta l’EBU per spiegare che l’esclusione russa fosse legata a una violazione del regolamento dell’associazione, non alla guerra in sé.

Eurovision 2026: cosa potrebbe accadere con la presenza di Israele/ I Paesi pronti a rinunciarci

In ogni caso, se si procedesse al salvataggio di Israele per gli Eurovision 2026 possiamo facilmente anche immaginare che l’artista che rappresenterà lo Stato ebraico non avrà vita facile: già due anni fa, infatti, il testo presentato da Eden Golan era stato pesantemente modificato perché fu ritenuto eccessivamente politicizzato e fu necessario il supporto degli 007 di Tel Aviv durante l’esibizione; mentre l’anno scorso l’artista Yuval Raphael era stata accolta da fischi e proteste da parte della platea.

Per ora, peraltro, sappiamo già che hanno promesso di boicottare – a fronte della presenza di Israele – gli Eurovision 2026 paesi come la Spagna, l’Irlanda, l’Islanda, la Slovenia e i Paesi Bassi, dicendosi pronti a ritirarsi dal contest; mentre l’Italia non ha ancora preso una posizione chiara e precisa, seppur tre consiglieri del CdA della Rai abbiano chiesto all’emittente pubblica di accodarsi al boicottaggio subito dopo l’ampissima adesione popolare alle proteste dei giorni scorsi.