Eurovision, Mara Maionchi: polemica in Spagna per un commento/ “Blanca Paloma urla…”

Mara Maionchi, la stampa spagnola critica “l’attacco” a Blanca Paloma in gara all’Eurovision 2023

Il meglio dell’Eurovision Song Contest 2023 sta per arrivare; la tanto attesa finale pervista per domani, 13 maggio, vedrà salire sul palco anche Marco Mengoni nel tentativo di regalare prestigio tanto all’Italia quanto alla sua personale carriera. Nel frattempo, hanno già avuto luogo le semifinali della kermesse internazionale e gli occhi erano puntati in modo particolare su alcuni artisti piuttosto quotati come Blanca Paloma in favore della Spagna. Come riporta il protale de Il Messaggero, durante la diretta della seconda semifinale, Mara Maionchi si sarebbe resa protagonista di un “particolare” commento in riferimento proprio all’artista ispanica.

Mara Maionchi stronca la favorita dell'Eurovision 2023/ "Troppo disperata"

“E’ una ninna nana? Ma il bambino non dormirà mai perchè questa urla come una pazza”. Queste sarebbero state le parole in diretta di Mara Maionchi – in compagnia di Gabriele Corsi – mentre osservava le seconde semifinali valide per l’Eurovision Song Contest 2023. Chiaramente, sarebbe bastato affidarsi alla natura goliardica del commento della discografica, ma pare che in Spagna la vena ironica non sia stata ben accolta. Come riporta Il Messaggero infatti, la stampa del Paese si sarebbe particolarmente indignata per il commento di Mara Maionchi indirizzato alla performance di Blanca Paloma.

Eurovision 2023, la Spagna si indigna per le parole di Mara Maionichi: il precedente di Cristiano Malgioglio

La polemica che impazza in Spagna dopo le parole di Mara Maionchi su Blanca Paloma – durante le semifinali dell’Eurovision Song Contest 2023 – segnano tra l’altro una “doppietta” rispetto a quanto accaduto lo scorso anno. In quell’occasione era stato Cristiano Malgioglio a proferire qualche parola di troppo sulla rappresentante spagnola, ovvero Chanel. “Una Jennifer Lopez da quattro soldi“, aveva chiosato il cantautore, generando non poche discussioni in Spagna.

Dopo la risonanza negativa delle paole di Cristiano Malgioglio, risalenti alla passata edizione dell’Eurovision Song Contest, il cantautore tentò subito di rimediare e arrivarono le scuse per l’artista e la Spagna in generale. Il cantautore fu tra l’altro criticato anche per il suo pensiero rivolto unicamente alla bellezza estetica di Chanel e non alla performance artistica. Quest’anno invece, durante la trasmissione delle semifinali della kermesse canora internazionale, è stata Mara Maionchi a scatenare la stampa spagnola che – come riporta Il Messaggero – non ha apprezzato il nuovo “attacco italiano”. Chissà che anche questa volta non arrivino tempestive e puntuali le scuse da parte della discografica, che probabilmente intendeva solo risultare ironica.











