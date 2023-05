Eurovision, Marco Mengoni: arriva il duetto con Elodie/ Web in tilt per lo spoiler

Eurovision Song Contest 2023, Marco Mengoni si prepara per il nuovo debutto

Sale l’attesa generale per il via agli Eurovision Song Contest, previsto dal 9 al 13 maggio 2023, e intanto Marco Mengoni dà in pasto alla curiosità dell’occhio pubblico una succulenta preview, che coinvolge anche l’ex Amici, Elodie. Nel pomeriggio di giovedì 4 maggio 2023 l’ex cantante X factor originario di Ronciglione e vincitore del Festival di Sanremo 2023 con Due vite ha tenuto la performance di prova iniziale in vista del debutto previsto per l’artista cantautore all’evento ESC all’orizzonte.

E mentre é atteso il debutto del primo classificato all’ultimo Festival di Sanremo alla competizione musicale più attesa dell’anno, nel web diventano virali dei particolari che, a detta degli utenti attivi online, anticiperebbero la partecipazione mengoniana al Contest con sede nel Regno Unito. É prevista alla Liverpool Arena la competizione canora a cui é chiamato, tra gli altri Paesi in corsa, Marco Mengoni a rappresentare l’Italia come vincitore di Sanremo 2023. E in occasione della prima sessione di prove, di cui alcuni presenti insider ora rendendo noti dei particolari, per una preview che é ora virale online, Marco Mengoni regalerebbe il papabile spoiler dello staging della sua partecipazione prevista agli Eurovision Song Contest 2023. Secondo la fonte insider delle perle di gossip del momento , sul palco del contest, alla prima prova Marco Mengoni si esibirebbe con l’allestimento scenografico di un’enorme luna, alle sue spalle, che darebbe un tocco di stile intimista alla performance prevista di Due vite. Ma non é tutto. Perché, live sull’atteso palco, inoltre Mengoni potrebbe presenziare indossando una t-shirt glitterata e un paio di pantaloni in pelle neri, così come mostrano le foto delle prime prove postare dagli account social degli Eurovision.

Gli spoiler su Marco Mengoni mandano in tilt il web

Chiaramente quest’ultime restano solo delle curiosità, relative alle rehearsals dello staging targato ESC 2023, che potrebbero confermarsi o smentirsi alla messa in onda dell’evento atteso nel Regno Unito, dai fruitori di musica nel mondo. La partecipazione di Mengoni é prevista al Grand final, dal momento che come da regolamento l’Italia ha diritto all’accesso diretto alla finale, in quanto tra i 5 Paesi fondatori dell’evento.

E sulla scia della grande attesa, si fa incessante nel web anche la voce lanciata da Davide Maggio che vedrebbe, Marco Mengoni prossimo al rilascio di un nuovo singolo realizzato in collaborazione con Elodie. Che il tormentone dell’estate 2023 possa rivelarsi proprio il preannunciato duetto?

