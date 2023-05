Eurovision, raid Russia su Ternopil durante finale/ Missili su città del duo Ucraina

Prima che i Tvorchi si esibissero per l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2023, la loro città di origine è stata attaccata dalla Russia. Ternopil è stata colpita da missili russi poco prima che la band salisse sul palco di Liverpool. Infatti, dieci minuti prima dell’esibizione, il gruppo ha pubblicato su Instagram un post in cui citava la notizia dell’attacco nella loro città dell’Ucraina occidentale. Un funzionario militare della regione locale, Volodymyr Trush, ha confermato che due persone sono rimaste ferite.

Anche l’ambasciatore britannico in Ucraina ha dichiarato che durante lo svolgimento dell’Eurovision Song Contest 2023 l’Ucraina è stata sottoposta al fuoco di missili russi, tra cui la città universitaria dei Tvorchi. «Nella notte dell’Eurovision l’Ucraina è sotto un altro attacco missilistico russo. Ricordiamo che il motivo per cui (l’Ucraina, ndr) non ha potuto ospitare questo evento è perché (la Russia) continua a invadere e il popolo ucraino vive in continuo pericolo», ha twittato l’ambasciatrice Dame Melinda Simmons.

EUROVISION, SOTTO ATTACCO LA CITTÀ DEI TVORCHI

La città di Ternopil si trova a diverse centinaia di chilometri dalle prime linee dell’invasione russa. Il governatore dell’Oblast di Ternopil, Volodymyr Trush, stando a quanto riportato dall’Independent, ha riferito che hanno preso fuoco magazzini appartenenti a imprese commerciali e a un’organizzazione religiosa. Ha detto che due civili sono stati ricoverati in ospedale con ferite da schegge e ustioni a seguito dell’attacco. «Chiedo a tutti i residenti dell’Oblast di Ternopil di non avvicinarsi al luogo dell’incendio in nessun caso. Vi ricordo che il coprifuoco continua!», ha scritto il governatore su Telegram. Serhii Nadal, sindaco di Ternopil, ha chiesto ai residenti di restare in un luogo sicuro fino alla cessazione dell’allarme aereo. In merito alla band ucraina in gara all’Eurovision Song Contest 2023, l’ambasciatrice britannica in Ucraina ha aggiunto: «I Tvorchi vincono (sicuramente) il premio per la grafica. La messa in scena è stata brillante. Ed è toccante perché la loro città universitaria, Ternopil, è stata bersagliata dai missili (russi) questa vigilia».

