EUROVISION SONG CONTEST 2020 CANCELLATO, PERCHÈ?/ Stop dopo 64 anni per Coronavirus

L’Eurovision Song Contest 2020 è stato cancellato per l’emergenza Coronavirus, con l’Oms che ha dichiarato Pandemia globale. Si tratta della prima volta che l’evento salta dopo 64 edizioni consecutive, si sarebbe dovuto disputare dal 12 al 16 maggio presso l’Ahoy Rotterdam di Rotterdam in Olanda. La comunicazione ufficiale è arrivata oggi, anche se si vociferava di questa possibilità da giorni, dal sito della European Broadcasting Union. Sicuramente è un peccato per Diodato che aveva vinto un po’ a sorpresa il Festival di Sanremo 2020 con “Fai Rumore”. Era stata vagliata anche l’ipotesi di disputare l’evento senza pubblico, cosa che però non è stata alla fine ritenuta adeguata soprattutto per il grande amore che la gente ha sempre riservato alla kermesse di musica internazionale.

Eurovision Song Contest 2020 cancellato, solo l’ultimo di tanti

La cancellazione dell’Eurovision Song Contest 2020 è purtroppo solo l’ultima di tante altre. L’evento infatti non andrà in scena quest’anno a causa dell’emergenza Coronavirus. Tra gli eventi cancellati vanno ricordati i Bafta e gli Europei di calcio, mentre rimane in bilico la situazione del Festival di Cannes che si potrebbe anche verificare a porte serratissime. L’European Broadcasting Union specifica: “Nelle ultime settimane abbiamo esplorato diverse opzioni per consentire all’European song contest di proseguire. Tuttavia l’incertezza dovuta alla diffusione del Covid-19 in tutta Europa hanno fatto sì che si prendesse la difficile decisione che è impossibile continuare con l’evento dal vivo come era stato programmato”.



