Eurovision Song Contest 2022 a Torino/ L’annuncio della Rai: via al toto-conduttore

Ora è ufficiale: l’Eurovision Song Contest 2000 si terrà a Torino. Dopo la scrematura delle varie città che avevano presentato la candidatura, a vincere è stata la città di Torino come era prevedibile dai rumors degli ultimi giorni. Con una clip di oltre un minuto, l’EBU e i canali social di Rai ed Eurovision hanno confermato i rumors attribuendo a Torino l’onore e l’onere di organizzare l’ambitissima manifestazione musicale internazionale che, in Italia, mancava dal 1991. L’Italia ha ospitato la manifestazione la prima volta nel 1965 a Napoli e la seconda 26 anni dopo, nel 1991 a Roma.

Con la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021, l’Italia riconquista così il diritto di ospitare l’evento musicale più visto al mondo. Sul web, gli utenti chiedono a gran voce la presenza dei Maneskin come ospiti, ma soprattutto, hanno già dato il via al toto-conduttore.

Eurovision Song Contest 2022: chi sarà il conduttore?

L’Eurovision Song Contest 2022 si terrà a Torino a maggio. Dopo la conferma ufficiale della città, sale la febbre per scoprire il nome del conduttore. Esattamente come nelle precedenti edizioni, è probabile che anche l’Italia sceglierà di affidare la conduzione dell’evento non ad un singolo conduttore. Sul web gli utenti chiedono nomi di conduttori giovani, esperti e con un’ottima padronanza dell’inglese.

Il nome in pole resta quello di Alessandro Cattelan. Accanto a lui, nelle ultime ore, è spuntato anche il nome di Elodie che, a detta degli utenti, per bellezza e presenza scenica sarebbe perfetta. Cattelan ed Elodie, protagonisti della prima puntata dello show “Da grande”, hanno dimostrato di avere un buon feeling artistico. Sarà questa la coppia sulla quale deciderà di puntare la Rai?

