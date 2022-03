Eurovision Song Contest 2022, caos conduttori?/ “Pausini-Cattelan, alta tensione”

Alta tensione all’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà in Italia, in quel del Pala Alpitour di Torino. Come riferito dal sito Dagospia, la realizzazione dell’evento starebbe mettendo a dura prova i nervi della dirigenza Rai e degli organizzatori della stessa kermesse che si terrà nei giorni, 10, 12 e 14 maggio, e che vedrà in gara, oltre ai vincitori del Festival di Sanremo 2022 Mahmood e Blanco, anche Achille Lauro.

La testata diretta da Roberto D’Agostino parla addirittura di “caos Eurovision”, sottolineando in particolare alcune presunte frizioni nella conduzione, affidata al trio Mika, artista libanese di stampo internazionale, la diva indiscussa Laura Pausini, e quindi Alessandro Cattelan, pronto ad un nuovo importante impegno in casa Rai dopo il flop di ‘Da Grande’. “Gira voce – scrive a riguardo Dagospia – che Laura Pausini avrebbe chiesto ben dodici cambi di abito e la possibilità di esibirsi poco prima della proclamazione del vincitore”. Ma non finisce qui: “Dall’altra – prosegue ancora Dagospia – i timori di Cattelan (e del suo gruppo di lavoro) di rischiare l’effetto valletto dal punto di visto mediatico, al fianco di chi è abituata a prendersi tutta la scena. Così si va avanti a richieste e mediazioni, con il solo Mika silenzioso e collaborativo”.

EUROVISION SONG CONTEST, CATTELAN: “IO CANTERO’? NO AFFATTO MA…”

Secondo quanto commenta il sito online de Il Fatto Quotidiano, la presenza ingombrante di Laura Pausini avrebbe quindi “agitato Cattelan e il suo gruppo di lavoro, già desiderosi di un riscatto mediatico”. Al momento i due non hanno smentito tali indiscrezioni, ma Alessandro Cattelan ha accennato all’Eurovision Song Contest 2022 durante la sua ultima ospitata a Tv Talk: “Io canterò? No, sto preparando dei momenti… sto ripassando l’inglese, stiamo tutti studiando ci stiamo impegnando per provare a far figura bella all’Italia perchè è un momento in cui l’Italia avrà gli occhi puntati addosso e ci teniamo tutti a rendervi orgogliosi”.

