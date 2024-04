Eurovision Song Contest 2024: Angelina Mango: bagno di folla per lei in Spagna/ Il Pre-Party diventa virale!

Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango vola in Spagna: le reazioni al debutto

Angelina Mango atterra in Spagna, al debutto di “La noia” nella promozione in giro per il mondo, che precede l’esordio all’Eurovision Song Contest 2024. Accade nel Pre-parry degli Eurovision, nel mezzo nel periodo segnato dalle vacanze della Santa Pasqua 2024, occasione in cui -come dimostrano le immagini più virali del momento sui social di Angelina Mango- la figlia d’arte registra un bagno di folla made in Spain.

“I took my First step and Madrid has helped me…”, “Ho fatto il mio primo passo e Madrid mi ha aiutata” scrive Angelina Mango a corredo del nuovo post pubblicato via Instagram. É il messaggio che tradotto dall’inglese in italiano, “Ho fatto il mio primo passo e Madrid mi ha aiutata”, prelude al debutto tanto atteso di Angelina Mango al competizione dell’Eurovision Song Contest o Eurofestival, la kermesse volta all’elezione della migliore canzone di risonanza internazionale tra le candidate sul territorio nel vecchio continente.

La noia si prepara per il debutto all’Eurovision Song Contest 2024

La noia, il titolo vincitore del Festival della canzone italiana all’edizione di Sanremo 2024, é la canzone che Angelina Mango porta sul palco degli Eurovision Song Contest 2024, in rappresentanza del Belpaese. E nella speranza di potersi aggiudicare anche il trionfo dell’Eurofestival, intanto, Angelina conquista un bagno di folla all’arrivo sul territorio iberico, imponendosi come una papabile popstar italiana di fama internazionale, che strizza l’occhio al fenomeno di Laura Pausini e Tiziano Ferro nel resto del mondo.

Il successo dell’erede di Pino Mango può così dirsi inarrestabile, se si pensi che l’ascesa nel mercato dell’industria musicale partiva per lei con il debutto TV ad Amici 22 di Maria De Filippi e il rilascio dei primi singoli al talent show le hanno permesso di diventare la regina dell’estate 2023 con il brano Ci pensiamo domani. Nel frattempo, inoltre, Angelina celebra il successo sanremese di “La noia”, certificata disco di platino per i dati di vendita FIMI/Gfk in Italia.











