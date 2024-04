Eurovision Song Contest 2024: Angelina Mango é la vincitrice annunciata?/ Conquista Londra con “Fila Indiana”

Eurovision Song Contest 2024: Angelina Mango dà il via al concorso in rappresentanza dell’Italia

Angelina Mango potrebbe rivelarsi la vincitrice annunciata dell’Eurovision Song Contest 2024, dal momento che conquista la scena della canzone made in Europa con “Fila Indiana”.

Parte proprio con la performance dell’Italia tra i Paesi competitor al Festival di risonanza internazionale, e quindi con Angelina Mango, la competizione nell’edizione 2024 di Eurovision Song Contest titolata “A little bit more”. L’occasione é un live di introduzione all’atteso contest svedese, made in Londra, dopo il primo pre-party. Si tratta di un primo assaggio del concorso in divenire che consente ai 37 partecipanti ammessi in gara all’Eurofestival di registrare delle esibizioni rappresentative dei propri Paesi rispetto al proprio brano ammesso al contest. Quindi, sono incluse nelle esibizioni e non escluse anche delle canzoni fuori contest, che il singolo performer in gara può schierare del suo repertorio musicale, nella ottimizzazione della rappresentazione del Paese di appartenenza e il brano in lizza per la vittoria finale del contest.

Angelina Mango verso l'Eurovision Song Contest/ "La noia" sbarca a Londra/ Le reazioni al pre-party

Sul canale YouTube dell’Eurovision viene intanto pubblicata per l’Italia la performance di “Fila indiana”, brano rilasciato da Angelina Mango a dicembre 2023 ed anticipato ai fan dalla cantante prima del rilascio ad un concerto in tour tenuto nel napoletano, a Pozzuoli. E l’annesso feedback dell’orecchio pubblico e più che positivo, in un tripudio di commenti social degli utenti che esprimono il loro supporto per l’Italia.

Angelina Mango vincitore all'Eurovision Song Contest?/ Ingaggia il coreografo di Madonna per "La noia"!

Angelina Mango é data tra i favoriti alla vittoria di Eurovision Song Contest 2024 : la previsione generata dalle scommesse online

La nuova esibizione di Fila Indiana, nell’attesa di vedere Angelina Mango esibirsi sul palco made in Svezia con la canzone in gara vincitrice di Sanremo 2024, La noia, favorirebbe la cantante lucana tra i competitor più quotati per la vittoria finale degli Eurovision Song Contest 2024. Questo dal momento che Angelina risulta anche essere posizionata nella top 3 dei candidati al titolo di vincitore del contest, per le scommesse dei bookmakers sulle principali piattaforme online aperte sulla finale di Eurovision Song Contest 2024.

Eurovision Song Contest 2024: Angelina Mango: bagno di folla per lei in Spagna/ Il Pre-Party diventa virale!

Nel frattempo, inoltre, la stessa Angelina Mango consegue un nuovo primato nell’industria della musica, divenendo la prima artista donna a rappresentare il Belpaese d’origine, quindi l’Italia, dal lontano anno di competenza per la partecipazione di un competitor italiano donna, 2016.











© RIPRODUZIONE RISERVATA