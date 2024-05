Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango incanta con un’ex ballerina di Amici/ Con chi condivide il palco

Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango incanta alle prove e spunta sul palco l’ex ballerina di Amici: Valentina Vernia

Manca meno di una settimana dall’inizio dell’Eurovision Song Contest 2024 e, come tutti sanno, a rappresentare l’Italia c’è Angelina Mango con la sua La Noia. Dopo aver trionfato al Festival di Sanremo 2024 la figlia di Pino Mango e Laura Valente e vincitrice della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi è pronta per conquistare l’Europa e per tal motivo ha sfoderato le unghie preparando un’esibizione che promette scintille, almeno a giudicare da chi ha assistito e commentato le prove generali. L’ESC 2024 andrà in onda dal 7 al 9 maggio mentre la finalissima verrà trasmessa l’11 maggio con la finale in diretta su Rai1.

Ed il sempre attento sito di Biccy ha notato una particolare curiosità per quanto riguarda l’esibizione della cantante. Angelina Mango ha scelto di portare con se sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024 di Malmo ben cinque ballerine e dalle foto pubblicate si può già capire un po’ il mood della sua esibizione. La giovane artista che ha già dimostrato di avere stoffa e grinta da vendere sul palco sarà accompagnata anche da un volto conosciuto dal pubblico di Canale 5, l’allieva di Amici 2019 Valentina Vernia.

Angelina Mango pronta per l’ESC 2024: “Sono serena, non vedo l’ora di salire sul palco”

Angelina Mango con La Noia è pronta e carica per salire sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024. E sempre il sito di Biccy riporta anche le sue sensazioni prima della gara: “Quando sono arrivata avevo paura di tutto. Ora sono più serena dopo aver provato con le ballerine. Non vedo l’ora di salire sul palco: voglio godermela al di là di tutto. Non penso alla competizione, ma alla manifestazione in se: l’Eurovision è la celebrazione dell’unione e della musica. Questo è il punto di forza della kermesse. […] Mecnun [il coreografo, ndr] mi piace perché mette tutto se stesso nel lavoro, è professionale e gentile. Ha creato una coreografia bellissima. E’ un onore lavorare con persone del genere.” Aldilà della posizione che raggiungerà in classifica, per gli scommettitori è fuori dal podio, Angelina Mango regalerà sicuramente una performance unica non facendo sfigurare l’Italia.











