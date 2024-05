Eurovision Song Contest 2024, bandite le bandiere palestinesi/ Vietato l’ingresso alla Malmo Arena in Svezia

Bandiere della Palestina vietate all’Eurovision Song Contest 2024

A distanza di una settimana circa dall’Eurovision Song Contest 2024, in programma dal 7 all’11 maggio, arriva una notizia sull’organizzazione dell’evento che si terrà presso la Malmo Arena, in Svezia, Paese ospitante della competizione quest’anno. Come riportato dal quotidiano svedese Göteborgs-Posten, nell’arena verranno bandite le bandiere palestinesi. L’EBU, l’Unione europea di radiodiffusione nonché organizzatore dell’evento canoro, ha infatti specificato che non saranno ammesse bandiere palestinesi e cartelli con messaggi o simboli politici.

Come riporta il quotidiano, si prevedono numerose manifestazioni e proteste a Malmo contro la guerra e la partecipazione di Israele al concorso e il lavoro di sicurezza intorno all’arena, quando avrà luogo l’Eurovision Song Contest 2024, è ampio. Chiunque tenti di portare con sé una bandiera palestinese o un cartello con un messaggio politico verrà fermato all’ingresso dalle guardie. Le istruzioni, infatti, prevedono che possono essere introdotte nell’arena solo le bandiere delle 37 nazioni partecipanti, inclusa dunque anche quella di Israele.

Questo, dunque, è quanto stabilito dall’EBU all’interno della Malmo Arena nei giorni in cui avranno luogo le semifinali e la finale dell’Eurovision Song Contest. La competizione canora quest’anno sbarca in Svezia e debutta il prossimo martedì 7 maggio con la prima semifinale, cui farà seguito la seconda semifinale giovedì 9 maggio: il ciclo di appuntamenti si chiuderà con l’attesissima finale di sabato 11 maggio, dove Angelina Mango gareggerà per l’Italia con La noia, brano vincitore di Sanremo 2024.

C’è però un’importante novità quest’anno. Grazie ad una modifica del regolamento, infatti, i rappresentanti dei 5 Stati Big (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), insieme al Paese ospitante (la Svezia) potranno esibirsi per ben due volte dal vivo: una in occasione delle semifinali, l’altra nella finalissima in cui verrà eletto il vincitore. Nel caso di Angelina Mango, la rappresentante dell’Italia, la prima esibizione avverrà nella serata della seconda semifinale, quella di giovedì 9 maggio.











