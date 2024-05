Eurovision Song Contest 2024: scaletta, conduttori e dove seguirlo/ Angelina Mango: “Celebriamo la musica”

Si avvicina quello che probabilmente è l’evento musicale più atteso dell’anno: l’Eurovision Song Contest 2024 aprirà i battenti il prossimo 7 maggio a Malmo. Si partirà come di consueto con la fase preliminare in attesa del gran finale previsto per l’11 maggio. Collegati dalla terra svedese per la diretta italiana ci saranno Mara Maionchi e Gabriele Corsi con quest’ultimo – come riporta Il Fatto Quotidiano – che sogna un nuovo successo tricolore promettendo anche un pegno: “Non succede, ma se ri-succede sono pronto a vestirmi da Abba assieme alla Maionchi”.

L’Eurovision Song Contest 2024 segna la seconda conduzione consecutiva per Gabriele Corsi che – come riporta il portale – si è detto assolutamente pronto ed euforico. “Mi approccio a questa seconda edizione con grande attenzione. Ho fatto un po’ di fatica ad entrarci perché sono un po’ agée. Spero quest’anno di essere ancora più meritevole”. Un focus in vista della finale dell’11 maggio è necessariamente rivolto ad Angelina Mango che potrebbe – dopo il recente successo dei Maneskin – portare nuovamente in alto il nome dell’Italia nel contesto musicale.

“Ho fatto le prime prove in sala con delle ballerine e sono più tranquilla” – ha spiegato Angelina Mango, come riporta Il Fatto Quotidiano – “Condividere il palco con altre persone è un upgrade importante e a me piace mostrare il mio divertimento”. La fresca vincitrice del Festival di Sanremo avrà dunque l’onere e l’onore di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024: “Quando sono arrivata avevo paura di tutto ma ora sono più serena e voglio godermi il palco. Al netto di tutte le scaramanzie varie, non voglio pensare alla competizione perché siamo qui per celebrare la musica e dell’unione di tutti i Paesi”.

Per un recap su quello che sarà lo spettacolo dell’Eurovision Song Contest 2024, è bene ricordare che si partirà da martedì 7 maggio con le due semifinali – la seconda prevista per il 9 maggio – disponibili per la visione su Rai 2 in onda in prima serata a partire dalle 21. Entrambi gli appuntamenti saranno ovviamente visibili dalla piattaforma streaming RaiPlay. La finale è invece prevista per sabato 11 maggio, in onda su Rai Uno a partire dalle 20.40; saranno 26 le canzoni in gara – pari al numero di Paesi rappresentati – e per l’Italia sarà Angelina Mango con “La noia” a tentare nuovamente di conquistare il primo posto a soli due anni dall’ultima vittoria all’Eurovision Song Contest, targata Maneskin.

Il programma dell’Eurovision Song Contest 2024 prevede una novità rispetto al passato: i cantanti che rappresentano i big 5 – ovvero Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito – avranno la possibilità di esibirsi anche durante le semifinali previste il 7 e il 9 maggio. Per la scaletta delle performance si partirà con Silia Kapsis – giovane cipriota – fanalino di coda sarà invece l’olandese Joost Klein.











