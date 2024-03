Eurovision Song Contest 2024, scaletta semifinali/ Quando si esibisce Angelina Mango?

Eurovision Song Contest 2024: Angelina Mango debutta alle semifinali

Angelina Mango si prepara ad esibirsi al cospetto dell’occhio pubblico nel mondo all’Eurovision Song Contest 2024, con La noia, il brano che l’ha decretata vincitrice a Sanremo 2024 dopo il trionfo ad Amici 22. L’ex cantautrice allieva in corsa e vincitrice del circuito canto alla finale di Amici 22, reduce dalla vittoria conseguita alla puntata finale del Festival della canzone italiana si prepara a prendere parte all’Eurofestival con lo spirito di vincere ancora, dopo il trionfo conseguito a Sanremo 2024.

In occasione della sua presenza all’Eurovision Song Contest 2024 la figlia d’arte dell’ex lead voice dei Matia Bazar Laura Valente e il compianto poeta Pino Mango debutterà sul palco con la prima performance prevista in data giovedì 9 maggio. Per l’occasione, a grande sorpresa dei fan e i potenziali tali, la lucana vincitrice di Sanremo 2024 rappresenterà l’Italia e sarà -come indicata dalla line-up dell’evento- la quart’ultima performer a presentarsi sul palco.

Le anticipazioni bomba sull’Eurovision Song Contest 2024

O almeno questo é stando agli spoiler TV e streaming del running order di Eurovision Song Contest 2024, ossia l’ordine di esibizione dei concorrenti delle due Semifinali di Malmö 2024, appena diffuso da Ebu e Svt (il servizio pubblico svedese dell’evento musicale). L’attesa nuova edizione dello show musicale itinerante, l’Eurovision Song Contest, anche grazie alla presenza di Angelina Mango in rappresentanza dell’Italia si appresta a imporsi come un evento di risonanza global che vanta almeno 200 milioni di telespettatori nel mondo.

E in quest’annata dell’evento festivaliero, le esibizioni dei rappresentanti dei Big 5 (i Paesi fondatori dell’evento quali Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), insieme al paese che ospita l’Eurofestival, la Svezia, sono previste totally live durante le semifinali.

Gli stessi Paesi fondatori dell’Eurovision sono qualificati di diritto alla puntata finale ma possono anticipare il debutto sul palco alle semifinali. Nonostante siano già qualificati di diritto per la Finale, gli stessi Paesi padri fondatori avranno così l’opportunità di presentare le loro canzoni per intero e in anteprima al pubblico presente e i telespettatori nonché fruitori online.

