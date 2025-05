Tutto pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2025, il festival musicale internazionale nato nel 1956 a Lugano e organizzato annualmente da tutti i membri dell’Unione europea. Quest’anno il concorso canoro si svolge a Basilea dopo la vittoria di Nemo, il cantante che lo scorso anno ha trionfato con il brano “The Code” sbaragliando la concorrenze di Israele e Ucraina tra i paesi più votati al televoto. Parlando proprio di televoto: come funziona il sistema di voto in vista della finale? Scopriamo il regolamento per la finale di sabato 17 maggio 2025 che decreterà la canzone vincitrice della 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2025.

Sul palcoscenico riascolteremo le 20 canzoni che hanno superato le due semifinali e le canzoni dei Big Five, ossia i 5 Paesi ammessi di diritto alla finalissima. A loro si aggiunge la Svizzera, Paese ospitante della manifestazione.

Come si vota all’Eurovision Song Contest 2025? Le modalità del televoto

Durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2025 tutti i cantanti in gara saranno sottoposti al voto delle singole Giurie Nazionali, ma anche al voto del pubblico da casa che potrà esprimere il proprio gusto sia online che a pagamento. Per le prime dieci canzoni classificate sarà disponibile un punteggio da 12 a 1 a seconda della posizione in classifica. Il risultato finale sarà dato, stando al regolamento ufficiale della kermesse, di due valori: 50.7% dalla votazione del pubblico e del il 49,3% dei voti Giurie Nazionali. Ma non finisce qui, anche il voto pubblico sarà suddiviso: da un lato il voto del pubblico nazionale e dall’altro quello del pubblico internazionale. La somma di tutti i singoli voti delle varie giurie decreterà la canzone vincitrice.

Ecco come votare durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2025: inviando un SMS al numero 475.475.0 scrivendo il codice dell’artista scelto oppure tramite l’App ufficiale Eurovision Song Contest! Che vinca il migliore!