Commento live Eurovision Song Contest 2025

All’Eurovision Song Contest 2025 si continua con i KAJ, una band di comici che si esibiscono in una ‘sauna’. I tre giovani rappresentano lo stato della Svezia e si chiamano Kevin Holmström, Axel Åhman e Jakob Norrgård. Musicisti sin da piccoli hanno deciso di puntare sul clichè per cui nei paesi svedesi non si fa altro che andare in sauna.

Dopo poco, il loro brano è andato virale sul web rendendolo un perfetto candidato per l’Kevin Holmström, Axel Åhman e Jakob Norrgård. Sale poi sul palco anche Gabry Ponte, attesissimo dagli italiani anche se rappresenta San Marino. La sua canzone è stata colonna sonora del Festival di Sanremo e subito si è capito che sarebbe diventata una grande hit.

VÆB all’Eurovision 2025: un mix di disco music e gioia pura

I VÆB hanno fatto ballare tutti durante l’Eurovision Song Contest 2025 con una canzone che ricorda senza dubbio la disco-music anni ’80. A rappresentare l’Islanda sono proprio loro con un’energia incredibile, nonchè un mix di pop, rock e tanto altro. Il brano pare essere già una hit perfetta per ballare.

Il loro nome si pronuncia “Vibe“, che tradotto significa “vibrazione“. Il gruppo si è formato nel 2022 ma sebbene siano ‘govanissimi’ sotto il punto di vista della formazione, hanno saputo creare il loro primo album rap diventando tra i più amati in Islanda. Ma attenzione, dopo i VÆB è il turno di Lucio Corsi, che rappresenta l’Italia.

Espresso Macchiato è contro l’Italia? Tommy Cash divide ancora una volta

Continua la polemica intorno a Espresso Macchiato, canzone con cui Tommy Cash è diventato ancora più popolare sui social. All’Eurovision 2025, l’artista ha diviso ancora il pubblico, in particolare quello italiano dato che molti si sono sentiti presi in giro dalle parole della sua canzone, in particolare per la frase: “That’s why I’m sweating like a mafioso”. Ad ogni modo, molti hanno imparato a capire che la parodia è stata costruita ad hoc per diventare virale sui social.

Dopo Tommy Cash è stato il turno di due big di questo Eurovision 2025, Yuval Raphael con “New Day Will Rise” per l’Israele e i lituani Katarsis con “Tavo Akys”. La band è quotata come la possibile vincitrice del contest data la complessità del brano e l’assoluta passione che il cantante mette nel comunicare con il pubblico. Anche Gabriele Corsi e Big Mama lo quotano tra i possibili vincitori, avranno ragione? (agg. Delia Piavani)

Lucio Corsi, l’Europa lo ama…e anche Topo Gigio!

Tutti, ma proprio tutti, amano Lucio Corsi. Gabriele Corsi e Big Mama hanno intervistato il cantante prima della finale, il quale insieme al suo collega Tommaso si è detto prontissimo anche per questa sfida tutta europea. Intanto anche il pubblico non italiano conosce e supporta il cantante, definito da molti come l’autore di una canzone adorabile.

Durante l’anteprima dell’Eurovision Song Contest 2025 sono andati in onda anche gli auguri di Topo Gigio, che chi avesse seguito il percorso di Lucio Corsi a Sanremo, sa essere ormai la mascotte dell’artista. Come se la caverà durante la finale il nostro cantante di Grosseto? Riuscirà a far emergere una canzone estremamente fuori dagli schemi rispetto alle altre? (Agg. Delia Piavani)

Eurovision Song Contest 2025: anticipazioni finale 17 maggio

Dopo il successo di pubblico ottenuto dalle due semifinali trasmesse da Raidue, oggi, sabato 17 maggio, l’Eurovision Song Contest 2025 si sposta su Raiuno per l’attesissima finale. A condurlo ci sarà un trio tutto femminile composto da Hazel Brugger e Sandra Studer e dalla bellissima Michelle Hunziker che, svizzera di nascita, è stata scelta per raccontare le emozioni del più grane evento musicale internazionale. La conduzione, da Basilea, sarà totalmente in inglese ma in Italia, il racconto della serata sarà affidato all’ormai collaudata coppia composta da Gabriele Corsi e Big Mama.

Grande spazio alla musica che regalerà ore di spensieratezza, ma anche di riflessione ai milioni di telespettatori che seguiranno l’evento in tutto il mondo. Sono ventisei i Paesi in gara che, questa sera, proveranno a convincere le giurie, ma soprattutto il pubblico che avrà la possibilità di votare con il televoto. Come ogni anno, tuttavia, ogni Paese non potrà sostenere il proprio artista: l’Italia, così, non potrà votare per Lucio Corsi che, sul palco, si esibirà per quattordicesimo. Si potrà votare, invece, per Gabry Ponte, in gara con San Marino e che si esibirà per penultimo.

Eurovision Song Contest 2025: il programma della finale

La protagonista indiscussa della finale dell’Eurovision Song Contest 2025 sarà la musica. Nonostante il clima serrato e super veloce della manifestazione, non mancheranno i momenti d’intervallo tra un’esibizione e un’altra e, soprattutto, gli ospiti. Grande spazio, infatti, sarà dato non solo agli artisti svizzeri, ma anche a quelli che, nelle ultime due edizioni dell’Eurovision, sono stati particolarmente graditi dal pubblico avendo ricevuto voti altissimi al televoto. Spazio, dunque, al finlandese Käärijä con “Cha Cha Cha” e al croato Baby Lasagna con “Rim Tim Tagi Dim”.

Sul palco di Basilea, poi, arriverà anche il vincitore della scorsa edizione dell’Eurovision ovvero Nemo. Nel corso della serata ci sarà spazio anche per la musica italiana. Peter, Sue & Marc, membri di un gruppo di Berna, si esibiranno sulle note di “Io senza te”. A regalare, poi, un momento di grande emozione al pubblico sarà un video con cui sarà omaggiata Cèline Dion che vinse l’Eurovision nel 1988 con il brano “Ne partez pas sans moi”. Tra gli ospiti della serata, inoltre, ci sarà anche la conduttrice svizzera Paola, famosissima in patria, che si esibirà sulle note di “Cinéma”.

Come seguire in diretta streaming l’Eurovision Song Contest 2025

La finalissima dell’Eurovision Song Contest 2025 sarà seguitissima in tutto il mondo. Tutti i Paesi, infatti, avranno modo di seguire l’evento, dall’arrivo sul palco delle conduttrici fino all’elezione del Paese vincitore. In Italia, per seguire lo show, basta collegarsi su Raiuno, a partire dalle 21. Questa sera, infatti, per lasciare spazio all’Eurovision non andrà in onda Affari tuoi. L’Eurovision, inoltre, potrà essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.