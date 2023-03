Eurovision Song Contest: si mette male per l’Italia con Mengoni/ Parlano i bookmakers

Eurovision Song Contest 2023, Marco Mengoni e l’Italia non sono tra i candidati favoriti alla vittoria del contest

Nonostante la vittoria a Sanremo 2023 e l’annessa risonanza mondiale conseguite con Due vite, Marco Mengoni in rappresentanza dell’Italia non é dato tra i favoriti alla vittoria degli Eurovision Song Contest 2023. Il motivo? Stando alle quotazioni di scommesse segnate dai bookmakers -sull’apposito sito Eurovisionworld.com adibito alle scommesse per l’attesa gara musicale di influenza International e made in UK – l’Italia é fuori dalla Top10 dei Paesi candidati in corsa. 37 sono in tutto i Paesi concorrenti, in lizza per l’ambito titolo di vincitore dell’Eurovision Song Contest 2023, e l’Italia, rappresentata dalla canzone e il cantante vincitori di Sanremo 2023, secondo gli scommettitori chiamati ad un pronostico sui risultati dell’Eurofestival, ha una percentuale scarsa pari all’1%, di poter trionfare. O almeno questo é stando ai dati di scommesse aggiornati alle ore 20:41 e in data odierna, domenica 12 marzo 2023, come si rileva dalla classifica stilata dai bookmakers sul noto sito.

Al primo posto troviamo la Svezia con il 38% di probabilità di vittoria. La proposta svedese probabilmente si rivelerà Loreen, con il preannunciato trionfo al Melodifestivalen, e alla promozione all’Eurofestival rappresenterebbe il paese scandinavo con la sua canzone Tattoo. L’artista é quotatissima alla vittoria dell’Eurofestival, complice non solo la suspence generale dettata dalla attesa ufficializzazione del rappresentante della Svezia e per i consensi dei fan della sua candidatura al titolo, ma anche per la vittoria conseguita in passato della kermesse, all’Eurovision 2012. A seguire seconda la Finlandia, rappresentata da Käärijä – Cha Cha Cha, con il 14% di chance di vittoria, e al terzo posto troviamo l’Ucraina e la proposta di Tvorchi – Heart of Steel- con il 13% di chance di vittoria. Quarta la Norvegia e la proposta di Alessandra – Queen of Kings – quinta la Repubblica Ceca insieme a Alessandra e la canzone Queen of Kings. Sesto il Regno Unito che ospita gli Eurovision Song Contest 2023 e che concorre con la proposta Mae Muller – I Wrote A Song. Settima la Spagna e la proposta di Blanca Paloma – Eaea. Ottavo Israele con Noa Kirel e la canzone Unicorn.

Fuori dalla Top 5, nella classifica dei bookmakers sul vincitore dell’Eurovision Song Contest, anche l’Italia

Nona, tra i primi 10 candidati favoriti alla vittoria degli Eurovision Song Contest, secondo gli scommettitori, é l’Austria con

Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?. Decima la Francia e la proposta di La Zarra– Évidemment. Undicesimo posto, nella classifica delle scommesse sul trionfo degli Eurovision Song Contest 2023, la Georgia con artist: Iru. Dodicesima posizione per il nazionale Marco Mengoni e Due vite, in rappresentanza dell’Italia, proposta che al debutto festivaliero si imponeva come la canzone più ascoltata su Spotify Global, quindi su scala mondiale, oltre a diventare la canzone in testa per numero di ascolti nella Top 50 su Spotify Italia.

