Eusebio Di Francesco nuovo allenatore del Cagliari/ Contratto fino al 2022

Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari: lo ha comunicato ufficialmente questa mattina la società sarda. Sul sito Internet del Cagliari si legge infatti che “il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eusebio Di Francesco: l’allenatore ha raggiunto l’accordo che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2022“. Ieri era giunta l’ufficialità dell’addio a Walter Zenga, che ha giudato il Cagliari nella seconda metà del campionato di Serie A, terminato per gli isolani sabato sera con la sconfitta a San Siro contro il Milan: il nome del successore era già pronto e dunque ecco questa mattina l’annuncio ufficiale di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore del Cagliari, pronto a ripartire dopo la deludente e brevissima esperienza alla Sampdoria nel 2019-2020, finita già dopo poche giornate con Claudio Ranieri a prenderne il posto sulla panchina blucerchiata – come curiosamente era successo anche nella stagione precedente, con Ranieri a sostituire Di Francesco alla Roma.

EUSEBIO DI FRANCESCO NUOVO ALLENATORE DEL CAGLIARI

Per Eusebio Di Francesco dunque la carriera da allenatore proseguirà al Cagliari, con un contratto biennale. Nato a Pescara l’8 settembre 1969, da calciatore Di Francesco ha indossato le maglie di Empoli, Lucchese, Piacenza, Ancona, Perugia e Roma, con cui fu campione d’Italia nel 2001; inoltre ha collezionato 14 presenze e un gol con la Nazionale maggiore. La sua carriera da allenatore invece è iniziata nel Lanciano e poi a Pescara, dove nel 2010 conquistò la promozione in Serie B. Il debutto in Serie A sarà alla guida del Lecce, poi nel giugno 2012 inizia per Eusebio Di Francesco una lunga storia con il Sassuolo. Cinque stagioni dalla storica promozione in Serie A nel 2013 alla qualificazione all’Europa League 2016-17. Di Francesco così si merita la chiamata della Roma, con cui fa benissimo nella prima stagione: terzo in campionato e straordinario in Champions League, dove raggiunge la semifinale. Meno buono il secondo anno, terminato con l’esonero così come succederà poi alla Sampdoria: sarà Cagliari il luogo del rilancio per Eusebio Di Francesco?



