Eutanasia o eugenetica in Canada? Il rapporto choc sulle morti tra disabili e non terminali: il caos sulla MAID canadese per la demenza

LA DEMENZA IN CANADA “RISCHIA” DI PORTARE A PIÙ CASI DI EUTANASIA: ECCO IL MOTIVO CHOC

La legalizzazione all’eutanasia in Canada è datata 2016 ma nella sua fase più estrema e ampia è di fatto in funzione dal 2021: a parte i numeri in costante e inquietante aumento fino agli ultimi dati a disposizione sull’anno 2023 (ecco qui il nostro focus, 15mila morti, il 5% dei decessi totali), a far discutere nel Paese nordamericano è quanto emerge da un ultimo rapporto choc messo a disposizione dal Ministero della Sanità canadese.

Ruini: "Fine vita? Meglio nessuna legge che una cattiva"/ "Serve il ritorno della Chiesa dei valori"

Nel 2023 infatti ben 241 pazienti che hanno richiesto e ottenuto il via libera all’eutanasia erano affetti da più o meno gravi livelli di demenza: addirittura 106 di questi casi avevano la demenza come unica vera condizione di malattia, ergo non erano malati terminali. Come spiega un approfondimento su “ThinkSpot”, ripreso dal portale di ProVita & Famiglia, sembra che ormai l’eutanasia stia sfuggendo di mano allo stesso Governo liberal prima di Trudeau e ora di Carney.

FINE VITA/ Il "nervo scoperto" che una buona legge non potrà affrontare

La corsa della MAID (Assistenza Medica a Morire) in Canada vede numeri in netto aumento ogni anno, con una legalizzazione che ora comprende sia l’eutanasia (farmaco letale somministrato da medico e/o infermiere) che il suicidio assistito, dove invece è il paziente che si auto dà la morte, come viene richiesto dalla dibattito sulle sentenze della Corte Costituzionale in Italia. Il rischio di una società basata sul “diritto di morte” piuttosto che sulla garanzia di una vita il più possibile accettabile è sempre più all’orizzonte, con il Canada che rischia di superare ampiamente la iper-progressista Olanda.

Fine vita, "Inammissibile farmaco somministrato da terzi"/ No Consulta a questioni legittimità

EUTANASIA O EUGENETICA? IL DILEMMA TUTT’ALTRO CHE ESAGERATO IN CANADA

A preoccupare ulteriormente la Chiesa, le associazioni pro-life ma anche le categoria di medicine e infermieri, sono i numeri che emergono nell’ultimo rapporto choc sulla MAID in Canada nel 2023: oltre ai 241 pazienti sofferenti di demenza, vi sono 622 casi complessivi di persone che hanno ricevuto l’eutanasia senza però essere malati terminali. Il tema non è da poco in quanto la legislazione di Ottawa in realtà consente il fine vita per queste categorie solo in alcuni casi molto particolari, ovvero davanti ad una «sofferenza fisica o psicologica intollerabile», dove però vi è una capacità di intendere e di volere.

Ecco però che nei 106 morti due anni per eutanasia tale condizione non sembra essere soddisfatta, sollevando proteste importanti nell’opinione pubblica sul fatto che dovrebbero casi tutti oggetti di una indagine nell’ordine dei medici, oltre che delle autorità statali. Cosa “dice” dunque il caso Canada è alquanto semplice, se non proprio brutale: si va verso una sempre maggiore “consuetudine” nel concedere l’eutanasia per le persone disabili, ancor peggio per chi non ha sempre la piena lucidità o capacità di intendere.

Sempre nel rapporto del Ministero canadese emerge come vi sia una percentuale di persone con disabilità tra i non terminali che sono morti per eutanasia più alta rispetto al recente passato: «il 58,3% rispetto al 33,5% tra coloro che erano morti entro sei mesi dalla morte». Come spiega la docente di diritto alla British Columbia in Canada, Isabel Grant, commentando questi dati in arrivo dal Governo Carney, alle persone in difficoltà e con malattie terminali si procede con supporto, cure palliative e solo in ultima analisi con l’eutanasia, mentre «con le persone con disabilità, rispondiamo con un’offerta di MAID».

Non da ultimo, come denuncia la BC Civil Liberties Association (BCCLA) contro gli scenari che stanno andando a delinearsi in Canada, anche nelle carceri vi sono segnalazioni inquietanti di detenuti incatenati al letto che ricevono il suicidio assistito e/o l’eutanasia che non desiderano più vivere in quelle condizioni. Ecco dunque che il quadro generale restituisce una domanda, che ammettiamo essere anche una provocazione: in Canada siamo sicuri che si stia mettendo in pratica l’eutanasia e non l’eugenetica, seppur con la “giustificazione” della legge?